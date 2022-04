Melgar x River Plate: onde assistir, horário e escalações hoje (13/04)

Melgar x River Plate disputam nesta quarta-feira, a partir das 19h15 (Horário de Brasília), a segunda rodada da Copa Sul-Americana em 2022, no Estádio Monumental Virgen de Chapi, no Peru. A seguir, confira todos os detalhes da partida e onde assistir ao vivo.

Estão no grupo B as equipes de Racing, Cuiabá, Melgar e River Plate.

Onde assistir Melgar x River Plate

A partida entre Melgar e River Plate vai ser transmitida na CONMEBOL TV, às 19h15, pelo horário de Brasília.

O canal da Conmebol TV é quem vai transmitir o jogo com exclusividade. Nenhuma outra emissora disponibilizará as imagens.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Informações de onde assistir Melgar x River Plate hoje

Data: 13/04/2022

Horário: 19h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Monumental Virgen de Chapi, no Peru

Onde assistir: CONMEBOL TV

+ Fase de grupos da Copa Sul-Americana 2022: veja os times

Escalação do Melgar x River Plate

Escalação do Melgar: Cáceda, Ramos, Deneumostier Ortmann, Galeano, Reyna, Pérez, Orzán, Arias, Bordachar, Iberico e Cuesta

Escalação do River Plate: Ichazo, Aja, Salaberry, Brunelli, Pereira, Galletto, Alfonso, Clar, Borbas, Castro e Sosa

O Melgar deu o melhor na partida de estreia na Sul-Americana, mas acabou derrotado pelo Cuiabá. Para o jogo de hoje, tem a vantagem de jogar em casa contra o oponente que também vem de derrota na competição, o que torna o confronto ainda mais acirrado. No grupo B, aparece na terceira posição sem pontos marcados.

Do outro lado, o River Plate do Uruguai também se encontra sem pontos depois de perder para o Racing logo na primeira rodada da Sul-Americana. Dessa maneira, deve manter a escalação titular para seguir em busca da sua primeira vitória e consequentemente lutar para trazer para casa os três pontos custe o que custar.

Últimos jogos de Melgar e River Plate

Os times de Melgar e River Plate nunca enfrentaram em toda a história sul-americana no futebol. Por isso, o jogo desta quarta-feira entre os dois lados será o primeiro.

No fim de semana, o Melgar perdeu para o Univ San Martin, no Campeonato Peruano. Já o River Plate do Uruguai venceu o Albion Football Club no Campeonato Uruguaio no último domingo.

Assista no vídeo como foi o último jogo do Melgar na Sul-Americana.

