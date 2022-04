Metropolitanos x Lanús: onde assistir, horário e escalações (07/04)

Metropolitanos x Lanús entram em campo nesta quinta-feira, com a bola rolando às 21h30 (Horário de Brasília), pela primeira rodada da Sul-Americana 2022, no Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas. Descubra a seguir onde assistir ao jogo de hoje.

Estão no grupo A os times de Montevideo Wanderers, Barcelona de Guayaquil, Metropolitanos e Lanús.

Onde assistir Metropolitanos x Lanús

O jogo entre Metropolitanos e Lanús hoje vai ser transmitido na Conmebol TV, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília. .

O canal tem exclusividade para transmitir a Copa Sul-Americana. A emissora é propriedade da entidade e só está disponível nas operadoras Sky, Claro e DirecTV GO, da TV paga.

Para ter acesso completo, basta assinar o valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Outra opção é acompanhar através dos aplicativos Sky Play e NOW.

Basta sintonizar os canais 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV.

Informações de onde assistir Metropolitanos x Lanús hoje

Data: 7 de abril de 2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, em Caracas

Onde assistir: Conmebol TV

Metropolitanos e Lanús na Sul-Americana 2022

Para conquistar o seu espaço na fase de grupos da Sul-Americana, o Metropolitanos, da Venezuela, venceu o Estudiantes de Mérida na fase preliminar. Por isso, terá a oportunidade de desfrutar e, quem sabe, fazer a festa da torcida com o troféu. Jogando em casa, o time promete tirar vantagem e ir para cima dos rivais.

Enquanto isso, o Lanús garantiu-se de maneira direta através do Campeonato Argentino até a competição sul-americana. Entretanto, nem por isso, está marcado como um dos favoritos ao título da edição. Até porque, pelo Campeonato Argentino, apresenta um péssimo desempenho, em último no grupo B com apenas uma vitória em oito jogos disputados.

Provável escalação do Metropolitanos e Lanús

Escalação do Metropolitanos: Schiavone, Pabón, Ferro Peña, Vargas, Cova Meneses, Laratonda, Araújo, Gómez, Sosa, Flores Barrios e Bustillo

Escalação do Lanús: Monetti, Cabral, Di Plácido, Braghieri, Pasquini, González, Aguirre, Belmonte, Pérez, Malcorra e López

Confira no vídeo o último jogo do Lanús.

