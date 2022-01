Jogo do Milan x Genoa hoje: onde assistir na TV e horário – 13/01

O confronto entre Milan x Genoa acontece nesta quinta-feira, 13/01, pelas oitavas de final da Copa da Itália a partir das 17h (Horário de Brasília), jogando o Giuseppe Meazza. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo do Milan hoje.

Onde assistir o jogo do Milan hoje: O serviço de streaming Star +, disponível por assinatura no site e aplicativo, vai transmitir o jogo de hoje pela Copa da Itália ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 17h (horário de Brasília)

Local: Giuseppe Meazza, cidade de Milão, na Itália

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

O Milan não precisou passar por outras fases da Copa da Itália para chegar até as oitavas de final. Dessa maneira, o elenco promete dar o melhor de si em campo nesta quinta-feira para alcançar as quartas, depois as semis e por fim a tão esperada final em busca do prêmio. No Campeonato Italiano, por outro lado, está em segundo lugar com 48 pontos.

Enquanto isso, o Genoa venceu o Perugia na primeira rodada, depois o Salernitana na segunda e agora tem pela frente um dos favoritos na temporada do futebol. Por fim, no Campeonato Italiano, contaibliza somente 12 pontos enquanto aparece em 19º lugar na zona de rebaixamento.

Confira como foi o último jogo entre Milan e Genoa.

Escalações de Milan e Genoa hoje:

Os anfitriões não podem contar com Kjaer, Tomori, Romagnoli e Pellegri.

Já Rovella, Sturaro, Maksimovic, Kallon e Behrami são os desfalques dos visitantes.

Milan: Maignan; Hernández, Gabbia, Kalulu, Florenzi; Sandro Tonali, Bakayoko; Rafael Leão, Diaz, Saelemakers; Ibrahimovic

Genoa: Sirigu; Ostigard, Bani, Vasquez; Cambiaso, Portanova, Badelj, Melegoni, Fares; Ekuban, Destro

