Monte Azul x Bahia: onde assistir, horário e escalações - 07/01

Em confronto válido pela segunda rodada do grupo 1, Monte Azul x Bahia se enfrentam nesta sexta-feira, 07/01, a partir das 15h15 (Horário de Brasília), pela Copinha no Estádio Municipal Dr. Plínio Marin. Confira onde assistir ao jogo de hoje ao vivo.

Onde assistir Monte Azul x Bahia na Copinha: O serviço de streaming Paulistão Play e Eleven Sports, disponíveis de graça aos torcedores, vão transmitir o jogo de hoje pela rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2022 ao vivo nesta sexta-feira.

Horário: 15h15 (horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Dr. Plínio Marin, em Votuporanga

TV: Sem transmissão

LiveStream: Eleven Sports e Paulistão Play de graça

Em uma goleada com seis gols, o Monte Azul estreou com derrota na Copinha pelo grupo 1. Por isso, precisa da vitória no confronto desta sexta-feira de qualquer maneira se quiser continuar lutando pela classificação até a próxima fase.

Enquanto isso, o Bahia conseguiu um ponto depois de empatar com o Atlético-MT na primeira rodada. Agora, também precisa do resultado positivo em seu favor hoje se quiser brigar pela vaga na terceira fase da Copinha em busca do título este ano. Além disso, precisa de tropeços dos adversários no grupo 1.

Escalações de Monte Azul e Bahia:

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo de hoje.

Monte Azul: Lucas Teixeira; Maicon, Marlon, Christhian, Leonardo; Matheus Tevez, Afonso, Lorenzo Leite, Luis Fernando; Vinicius Bonilha, Vinicius Araújo

Bahia: Gabriel; André, Pedro Borges, Vinícius Amaral, Rafael; Hiago, Cuadrado, Patrick, Raí; William, Everton

