Montenegro x Noruega: onde assistir as Eliminatórias – 30/03

Montenegro e Noruega se enfrentam nesta terça-feira (30) a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Stadion Pod Goricom, em jogo da terceira rodada do grupo G nas Eliminatórias da Copa 2022. Quem vencer, garante vantagem nos confrontos. Então, saiba a seguir onde assistir ao jogo ao vivo.

Montenegro x Noruega: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão exclusiva do serviço de streaming Estádio TNT, da TNT Sports. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês no site oficial.

Como chegam as equipes para o jogo?

A equipe de Montenegro goleou o Gibraltar por 4 a 1 no sábado (27). Então, liderando o grupo, pode abrir vantagem contra a Turquia, empatados na pontuação, se vencer e os turcos perderem na rodada.

Enquanto isso, a Noruega não conseguiu bater a Turquia na rodada passada e acabou sendo derrotado por 3 a 0. Agora, buscando reverter a situação para garantir a vaga na fase de grupos do Mundial de 2022, tem que ganhar o confronto desta terça e torcer por tropeços dos rivais.

Possíveis escalações de Montenegro x Noruega

Possível Montenegro: Mijatovic; Vukcevic, Simic, Tomasevic, Radunovic; Kosovic, Bakic; Jovovic, Durdevic, Haksabanović; Beciraj.

Possível Noruega: Jarstein; Ajer, Ryerson, Gregersen, Meling; Midtsjø; Elyounoussi, Berg, Ødegaard; Haaland, Sørloth.

Classificação do grupo G nas Eliminatórias da Copa

Em primeiro lugar no grupo G estão Turquia e Montenegro com seis pontos cada. Logo atrás, com três, aparecem Holanda e Noruega.

Já Letônia e Gibraltar seguem zeradas.

VIDEO: veja como será o novo estádio do Everton FC em 2024