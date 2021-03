VIDEO: veja como será o novo estádio do Everton FC em 2024

A equipe inglesa do Everton FC divulgou o vídeo oficial nas redes sociais de como será o novo estádio à beira-mar nos arredores de Bramley-Moore Dock, em norte de Liverpool, planejado para inaugurar em 2014. O projeto ganhou força depois que o pedido de planejamento do clube recebeu a aprovação do governo. Então, confira as imagens.

Qual será a capacidade de torcedores do Bramley-Moore Dock Stadium?

De acordo com o site oficial do clube inglês, a capacidade do novo estádio será de 52.888 torcedores. A ideia ganhou vida depois do Everton divulgar no final de março em seu perfil oficial que o pedido de planejamento recebeu a aprovação do Secretário de Estado, ou governo, para dar os primeiros passos do planos à beira-mar.

O clube também garantiu que, entre os benefícios da construção do novo estádio do Everton FC na região de Liverpool, estão o investimento de 1,3 bilhão em libras à economia, a criação de mais de 15.000 empregos e o aumento representativo de turistas na cidade.

VIDEO: assista as imagens oficiais do novo estádio do Everton FC

O time inglês divulgou em seu site oficial o vídeo de como será o estádio em 2024. Nas imagens, a estrutura moderna em céu aberto mostra o nome do clube escrito nas arquibancadas. Além disso, um grande espaço para o público se aconchegar antes e depois da partida aos arredores da arena.

O vídeo também mostra a estrutura por dentro do estádio como entrada principal, sala de imprensa, camarotes e restaurantes. Confira então o vídeo divulgado pelo Everton.

