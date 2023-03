Mundial de Clubes 2025: entenda o novo formato e a distribuição de vagas

A FIFA bateu o martelo e definiu o novo formato para o Mundial de Clubes, competição que reúne times de todos os continentes. Nesta terça-feira, 14 de março, a entidade confirmou que a edição de 2025 contará com 32 clubes, sendo seis da América do Sul. Entenda como serão distribuídas as vagas e todas as mudanças no torneio de futebol.

Formato do novo Mundial de Clubes 2025

Marcado para junho e julho de 2025, o novo Mundial de Clubes da FIFA passará a receber 32 equipes dos seis continentes. Com relação ao formato anterior, houve o aumento de vinte e cinco participantes na competição.

O novo Mundial será disputado como uma Copa do Mundo, ou seja, de quatro em quatro anos. O formato de disputa ainda não foi revelado, assim como a sede também não está definida.

O Mundial de Clubes referente à 2023 será disputado no modelo tradicional em dezembro deste ano, na Arábia Saudita, entre 12 e 22 de dezembro, com sete clubes. No ano de 2024, a competição também seguirá o antigo modelo com apenas sete participantes.

Times classificados para o Mundial de 2025

Mesmo sem saber qual é o sistema de disputa do novo Mundial de Clubes, já dá para saber a mudança no número de vagas disponíveis para cada continente e como vai funcionar a distribuição.

A principal mudança é o fato dos campeões continentais entre 2021 e 2024 terem a vaga confirmada desde então no Mundial. Neste caso, Palmeiras e Flamengo já estão garantidos com a Conmebol. A entidade da América do Sul terá direito a seis vagas, onde as outras duas serão preenchidas por campeões da Libertadores em 2023 e 2024. O critério para classificar as outras duas ainda não forma definidos pela FIFA.

A regra de campeão continental vale para todas as federações. Só não pode ter dois times do mesmo país, com exceção se vencerem o principal torneio da temporada, como a Libertadores ou Champions League.

Na Europa, ou UEFA, Chelsea e Real Madrid já estão classificados. Enquanto isso, os vencedores da Champions nas edições de 2023 e 2024 também se classificam, assim como as outras oito vagas disponíveis por outros critérios da FIFA.

UEFA (Europa): 12 vagas

Conmebol (América do Sul): 6 vagas

AFC (Ásia): 4 vagas

CAF (África): 4 vagas

CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe): 4 vagas

OFC (Oceania): 1 vaga

País-sede: 1 vaga

Quando vai ser o novo Mundial de Clubes?

O Mundial de Clubes da FIFA com o novo formato está marcado para junho e julho de 2025, sem sede confirmada pela entidade do futebol.

Após a aprovação de alocação de vagas para o Campeonato Mundial de Clubes com trinta e duas seleções, a FIFA confirmou a nova competição a partir de junho. No entanto, muitas regras ainda precisam ser confirmadas pelo conselho e também entre as confederações dos continentes.

