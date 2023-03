Sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023: data, como funciona e times classificados

A fase preliminar ainda não acabou, mas o sorteio da fase de grupos da Libertadores já tem data marcada para acontecer. Trinta e duas equipes vão participar da primeira fase na competição. Organizado pela Conmebol, saiba quando vai ser o sorteio, como funciona e quais times brasileiros vão jogar.

Sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023

O sorteio da fase de grupos da Libertadores está marcado para 27 de março, segunda-feira, em Luque, no Paraguai, onde está a sede da Conmebol. O horário será definido pela Conmebol.

Inicialmente, o sorteio estava marcado para o dia 22 de março, mas a Conmebol decidiu alterar para o início da semana. O evento contará com a participação do atual presidente da entidade, Alejandro Domínguez, além do diretor de competições da Conmebol, Fred Nantes, e convidados.

Quatro potes serão disponibilizados com oito equipes para definir o chaveamento completo.

Como funciona o sorteio?

Trinta e duas equipes serão divididas em quatro potes de oito, seguindo o Ranking da Conmebol no futebol sul-americano da temporada. As posições de cada clube vão determinar os potes, ou seja, os melhores colocados estarão no pote 1 ao lado do campeão.

No sorteio, o apresentador vai sortear um nome em cada pote, formando assim os oito grupos de quatro na primeira fase da competição. A principal regra é que times do mesmo país não podem se enfrentar, com exceção daqueles que vem da fase preliminar.

Confira os potes para o sorteio da fase de grupos da Libertadores 2023.

POTE 1:

Flamengo (Campeão em 2022)

River Plate (Argentina)

Palmeiras

Boca Juniors (Argentina)

Nacional (Uruguai)

Athletico-PR

Independiente del Valle (Equador)

Olimpia (Paraguai)

POTE 2:

Libertad (Paraguai)

Atlético Nacional (Colômbia)

Internacional

Corinthians

Fluminense

Racing (Argentina)

Barcelona de Guayaquil (Equador)

Colo-Colo (Chile)

POTE 3:

Bolívar (Bolívia)

The Strongest (Bolívia)

Melgar (Peru)

Argentinos Juniors (Argentina)

Alianza Lima (Peru)

Metropolitanos (Venezuela)

Aucas (Equador)

Monagas (Venezuela)

POTE 4:

Liverpool (Uruguai)

Deportivo Pereira (Colômbia)

Ñublense (Chile)

Patronato (Argentina)

Time da Pré-Libertadores 1

Time da Pré-Libertadores 2

Time da Pré-Libertadores 3

Time da Pré-Libertadores 4

Data dos jogos da fase de grupos

A fase de grupos começa em 5 de abril, de acordo com o calendário divulgado pela entidade. Serão seis rodadas em pontos corridos, onde os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, enquanto o terceiro se classifica para a Sul-Americana.

Terceira fase preliminar:

08 até 15 de março

Jogos da fase de grupos:

5 de abril até 28 de junho

Sorteio das oitavas e chaveamento:

5 de julho

Oitavas de final:

19 a 26 de julho

Quartas de final:

23 a 30 de agosto

Semifinais:

27 de setembro a 4 de outubro

Final da Libertadores 2023:

11 de novembro

Onde vai ser transmitido o sorteio da Libertadores 2023?

O sorteio da fase de grupos da Libertadores será transmitido na ESPN, na TV fechada, Star Plus, serviço de streaming, e no canal do SBT no Youtube. O torcedor pode sintonizar em qualquer lugar do Brasil.

Entre as operadoras de TV por assinatura está o canal ESPN, responsável pelos direitos de transmissão do campeonato na temporada. A emissora vai exibir o sorteio em todo o território nacional.

Já o Star Plus, serviço de streaming, também exibe as imagens do sorteio em sua plataforma. O mesmo acontece com o canal do SBT Sports no Youtube, mas diferente do streaming a transmissão é de graça.

