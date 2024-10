Na Globo? Onde vai passar o jogo do Brasil contra o Chile (10/10)

Nesta quinta-feira, 10 de outubro, tem jogo do Brasil e o rival é o Chile pelas Eliminatórias Sul-Americanas - Copa do Mundo. A partida começa às 20h50 (de Brasília).

Transmissão jogo do Brasil hoje

A TV Globo faz a transmissão ao vivo o jogo do Brasil e Chile nesta quarta-feira às 20h50, logo após a novela Mania de Você - que começará mais cedo. Quem tem a TV paga em casa pode sintonizar o SporTV.

O jogo é no no estádio Nacional de Santiago

A seleção brasileira deve levar a campo os jogadores Ederson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner; André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha, Rodrygo e Igor Jesus.

A provável escalação do Chile tem Cortés; Loyola, Kuscevic, Maripán, Zaldivia e Morales; Echeverría, Valdés; Osorio, Dávila e Vargas.

Como assistir o jogo na Globo pelo celular?

O torcedor pode assistir a TV Globo pelo celular, através do GloboPlay, que retransmite de graça as imagens do canal principal pelo dispositivo móvel.

O GloboPlay é um serviço de streaming por assinatura. Com filmes, séries, novelas e desenhos, a plataforma está disponível somente por assinatura. Entretanto, o sistema também disponibiliza a transmissão da TV Globo de graça ao público.

Dá para assistir aos jogos da rodada no domingo com um simples toque no celular, Android ou iOS. Se preferir, pode acessar o aplicativo no tablet, computador ou smartv, se o aparelho for compatível.

Tudo o que você precisa fazer é acessar o aplicativo, cadastrar-se com e-mail e a senha, ou entrar com a conta do Facebook, Apple ou Google. Depois, procure a opção "Agora na TV" no menu, espere carregar o player e pronto.