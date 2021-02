Napoli x Benevento: onde assistir ao jogo do Campeonato Italiano (28/02)

Napoli e Benevento se enfrentam neste domingo (28) a partir das 14h (horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, na Itália, em jogo da 24ª rodada do Campeonato Italiano. Então, saiba a seguir onde assistir o torneio.

Napoli x Benevento: onde vai passar o jogo ao vivo?

O jogo tem transmissão em dois lugares:

No canal Band, na tv aberta

No streaming Estádio TNT. Ademais, para adquirir, a assinatura está disponível por R$19,90 por mês.

Como vem as equipes para o jogo?

Em 7º com quarenta pontos, o Napoli precisa da vitória se quiser continuar subindo na tabela em busca da liderança da competição. Porém, precisa torcer também por tropeços de seus adversários como Atalanta e Roma. Assim, o time do Napoli não pode contar com Manolas, Petagna, Lozano e Osimhen.

Visando escapar da zona de rebaixamento, o Benevento entra em campo neste domingo com o propósito de garantir os três pontos de qualquer maneira. Então, para a partida de hoje, Glik está indisponível já que recebeu cartão vermelho na última rodada, enquanto Improta e Iago Falque seguem machucados.

Possíveis escalações de Napoli x Benevento

Possível Napoli: Meret; Rrahmani, Lorenzo, Koulibaly, Mario Rui; Bakayoko, Zieliński, Fabian Ruiz; Politano, Insigne, Elmas.

Possível Benevento: Montipo; Depaoli, Tuia, Barba, Foulon; Viola, Schiattarella, Hetemaj; Ionita, Caprari, Lapadula.

Últimos jogos

No jogo de volta pela segunda fase na Liga Europa, o Napoli venceu por 2 a 1 o Granada na quinta-feira (25), mas não conseguiu a classificação para as oitavas.

Por fim, pela 23ª rodada do Campeonato Italiano, o Benevento entrou em campo no último domingo (21) contra a Roma mas acabou ficando no empate sem gols.