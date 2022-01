Napoli x Fiorentina: onde assistir e horário da Copa da Itália hoje – 13/01

Pelas oitavas de final da Copa da Itália, as equipes de Napoli x Fiorentina se enfrentam nesta quinta-feira, 13/01, com a bola rolando a partir das 14h (Horário de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona. Com transmissão ao vivo, saiba onde assistir o jogo de hoje.

Onde assistir o jogo do Napoli hoje: O canal ESPN, disponível somente na TV por assinatura, vai transmitir o jogo de hoje pela Copa da Itália ao vivo nesta quinta-feira.

Horário: 14h (horário de Brasília)

Local: Estádio Diego Armando Maradona, cidade de Napoli, na Itália

TV: ESPN

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Estreando na competição italiana, o time do Napoli entra em campo nesta quinta-feira buscando a sua primeira vitória para chegar até a grande final pelo troféu da temporada. Pelo Campeonato Italiano, entretanto, aparece em terceiro lugar com 43 pontos ao vencer treze partidas, empatar quatro e perder outras quatro.

Enquanto isso, a Fiorentina entrou na Copa da Itália na primeira rodada, vencendo o Cosenza Calcio, depois o Benevento na segunda e por fim até encontrar com os napolitanos nas oitavas de final. Por isso, pronta para definir mais uma partida, deve entrar com toda a força necessária. No Campeonato Italiano, aparece em sétima posição com 32 pontos no total.

Reveja os melhores momentos do encontro entre Fiorentina e Napoli.

Escalações de Napoli x Fiorentina:

Os anfitriões não poderão contar com Anguissa, Insigne, Malcuit, Koulibaly, Lozano, Elmas, Meret, Ruiz e Ounas.

Do outro lado, a Fiorentina não tem Martínez, Amrabat e Benassi

Napoli: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan, Ghoulam; Demme, Lobotka; Elmas, Mertens, Insigne, Petagna

Fiorentina: Terracciano; Milenkovic, Odriozola, Ígor Júlio, Biraghi; Torreira, Bonaventura, Castrovilli; Vlahovic, González, Callejón

