Náutico x Oeste (19/1): onde assistir e escalações do jogo da Série B

Náutico x Oeste se enfrentam nesta quarta (20), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. A partida marcada para às 19h15, acontece no Estádio dos Aflitos, em Recife. Enquanto a equipe paulista está matematicamente já rebaixada, o Timbu ainda sonha com a permanência na Série B.

Onde assistir o jogo entre Náutico x Oeste?

A partida entre Náutico x Oeste então não terá transmissão da TV aberta. No entanto, o Premiere exibe a partida para todo o país, no pay-per-view.

Após um ano difícil, infelizmente não conseguimos nos manter na Série B do Campeonato Brasileiro. Agradecemos todo o apoio dos torcedores e patrocinadores recebidos durante a campanha. Também agradecemos o empenho dos nosso jogadores e comissão técnica.

⠀ pic.twitter.com/XXr7aDD1DS — Oeste Barueri (@OesteFC_Barueri) January 17, 2021

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Prováveis escalações

Náutico: Anderson; Hereda, Camutanga, Rafael Ribeiro (Ronaldo Alves) e Bryan; Rhaldney, Renan Foguinho (Matheus Trindade) e Jean Carlos; Vinícius (Dadá Belmonte), Erick e Kieza.

Oeste: Caíque França; Raí Ramos, Vitão, Maurício Barbosa e Rael; Yuri, Caio e Diogo (Betinho); Léo Ceará, Pedrinho e Fábio.

+ Tom Brady chega a 14ª final de conferência e embolsa prêmio milionário

Jogos da 36ª rodada da Série B

Brasil de Pelotas 0 X 0 América-MG

Avaí 5 x 2 Juventude

CRB 5 x 1 Figueirense

Botafogo 1 x 3 CSA

Confiança 0 x 1 Sampaio Corrêa

Paraná 0 x 1 Cuiabá

Jogos de quarta – 20/1

Guarani x Vitória – 16h

Náutico x Oeste – 19h15

Cruzeiro x Operário – 21h30

Quinta – 21/1

Chapecoense x Ponte Preta – 17h45

Como Náutico e Oeste chegam para o jogo?

Em 16º colocado, o Náutico ainda sonha com a permanência na Série A. Assim como Vitória e Figueirense, o Timbu tem 39 pontos, mas fica a frente dos baianos por conta do número de vitórias. No entanto, os pernambucanos fica atrás dos catarinenses, pelo saldo de gols. Caso consiga os três pontos, a equipe dá um respirada na briga pela fuga do Z-4, isso porque o Figueira perdeu para para o CRB, por 5 a 1, nesta terça (19).

Já o Oeste está matematicamente rebaixado, mas joga a partida de amanhã, apenas para cumprir tabela. A equipe, até então, fez 35 jogos, e perdeu 21, empatou oito e venceu seis, somando 26 pontos.