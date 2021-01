Tom Brady chega a 14ª final de conferência e embolsa prêmio milionário

Tom Brady chegou nesta temporada a sua 14ª final de conferência na NFL, mas a primeira pelo Tampa Bay Buccaneers. Os números do astro são impressionantes, e o camisa 12 já chegou a nove Super Bowls, vencendo seis deles, e sendo em quatro, o MVP do jogo. Historicamente, nenhum outro jogador de futebol americano possui números tão expressivos. A equipe da Flórida não chegava aos playoffs desde 2007, e em sua primeira temporada na franquia, Brady conseguiu o feito, e embolsou R$ 6,6 milhões.

Logo depois de eliminar o New Orleans Saints, do quaterback Drew Bress, por 30 a 20, os Buccaneers enfrentarão o Green Bay Packers, na final da Conferência Nacional (NFC). A equipe de Aaron Rodgers, fez a melhor campanha da NFC, e por isso, descansou na primeira rodada de Wild Card. No entanto, na segunda rodada, os Packers eliminaram o Los Angeles Rams, por 32 a 18. A partida entre Brady x Rodgers acontece neste domingo (24), às 17h05.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja quanto Brady embolsará se vencer a conferência

Aos 43 anos, o camisa 12 pode chegar ao seu décimo Super Bowl, e conquistar seu sétimo título. Ao aceitar a proposta de reerguer os Buccaneers, isso porque a franquia não chega a grande decisão do futebol americano desde 2003, Brady assinou um contrato com bônus por metas. No entanto, até o momento, o marido de Gisele Bundchen já recebeu mais de R$ 18,5 milhões, somados os bônus por metas individuais e coletivas.

+ Tom Brady: 7 coisas que você provavelmente não sabia sobre ele

Valores por metas

Chegar aos playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões)

Vencer o wildcard: US$ 750 mil (R$ 3.9 milhões)

Chegar à final da NFC: US$ 1,25 milhão (R$ 6,6 milhões)

Chegar ao Super Bowl: US$ 1,75 milhão (R$ 9,3 milhões)

Vencer o Super Bowl: US$ 2,25 milhões (R$ 11,9 milhões)

Esta é a primeira vez que Brady disputa uma temporada de NFL pela Conferência Nacional. Isso porque, o New England Patriots, franquia pela qual Tom jogou por 20 anos, disputa a Conferência Americana (AFC). Logo na temporada de estreia, o camisa 12 conseguiu chegar à final, e igualou os números de Drew Bress, com oito vitórias contra equipes da NFC, nos playoffs.

No entanto, enquanto o QB de New Orleans disputa a NFC desde 2006, Brady em uma temporada empatou com o atleta. Isso porque o QB de Tampa venceu seis adversário da conferência no Super Bowl, enquanto jogador dos Patriots, e dois nos playoffs deste temporada, já pelo os Buccaneers.

Com o triunfo de domingo, Brady chegou a 32 vitórias nos playoffs, das 43 partidas que disputou. Líder neste quesito, o que mais surpreende é a diferença dele para Joe Montana, segundo colocado, que possui apenas 16.

Tom Brady chega a nove finais em 10 anos

Com a classificação para então final da conferência, o camisa 12 chega a outra marca surpreendente: nove finais de conferência em 10 anos. Neste período, a única vez que Tom não avançou até a final, foi na temporada passada, quando os Patriots caíram para o Tennese Titans, mas na rodada de Wild Card.

Recordes de Tom Brady nessa pós temporada

Garantido na disputa contra o Green Bay, o jogador também se junta a um seleto grupo de QB’s, a disputar as finais tanto da Conferência Americana quanto da Nacional. Além de Brady, somente Joe Montana, Jay Schroeder e Craig Morton conseguiram o feito.

Com os 43 anos completados no dia 3 agosto, Brady também se tornou jogador mais velho a marcar e dar passe para um touchdown na pós-temporada.