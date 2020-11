Neymar vai disputar prêmio de melhor do mundo da Fifa

A FIFA anunciou em perfil oficial nesta quarta-feira (25) os indicados ao prêmio de melhor jogador do mundo, o “The Best”. Dentre eles, o brasileiro Neymar, do PSG, juntamente com Robert Lewandowski, do Bayern de Munique, Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ademais, confira todos os indicados e suas categorias.

Contudo, além da categoria de melhor jogador da temporada 2019/20, o prêmio também engloba as seguintes demandas: Melhor jogadora, melhor goleiro e goleira, melhor treinador e treinadora, Puskas e melhor torcedor. Então, os vencedores serão anunciados no dia 17 de dezembro.

Melhor jogador – FIFA The Best

Ao todo, estes são os 11 pré-selecionados que concorrem ao prêmio FIFA de melhor jogador da temporada. Entretanto, os três finalistas serão selecionados pela entidade no dia 11 de dezembro.

É importante lembrar que técnicos, jornalistas escolhidos de países diferentes e capitães das Seleções votam. Mas, além disso, os torcedores também podem acessar até o dia 9 de dezembro o site oficial da FIFA para votar. Assim, confira a seguir a lista completa.

Thiago Alcântara – Liverpool FC – Espanha

Cristiano Ronaldo -Juventus – Portugal

Kevin De Bruyne – Manchester City – Bélgica

Robert Lewandowski – Bayern München – Polônia

Sadio Mané – Liverpool FC – Senegal

Kylian Mbappé – Paris Saint-Germain – França

Lionel Messi – FC Barcelona – Argentina

Neymar – Paris Saint-Germain – Brasil

Sergio Ramos – Real Madrid – Espanha

Mohamed Salah – Liverpool FC – Egito

Virgil van Dijk – Liverpool FC – Holanda

Melhor Goleiro do Mundo FIFA

Além de Neymar, outro brasileiro finalista na premiação é Alisson, goleiro do Liverpool, que realizou uma temporada sensacional no ano passado, sendo considerado um dos favoritos a taça.

Alisson Becker – Liverpool FC – Brasil

Thibaut Courtois – Real Madrid – Bélgica

Keylor Navas – Paris Saint-Germain – Costa Rica

Manuel Neuer – FC Bayern München – Alemanha

Jan Oblak – Atlético de Madrid – Eslovênia

Marc-André ter Stegen – FC Barcelona – Alemanha

Melhor técnico FIFA The Best

Marcelo Bielsa – Leeds United FC – Argentina

Hans-Dieter Flick – FC Bayern München – Alemanha

Jürgen Klopp – Liverpool FC – Alemanha

Julen Lopetegui – Sevilla FC – Espanha

Zinedine Zidane – Real Madrid – França

Prêmio Puskas

O destaque vai para Arrascaeta, jogador do Flamengo, figurando entre os indicados. Ademais, o gol escolhido foi contra o Ceará, de bicicleta, no ano passado, pelo Brasileirão. Nesta categoria, homens e mulheres concorrem.

Shirley Cruz – Costa Rica x Panama

Giorgian De Arrascaeta – Ceará x Flamengo

Jordan Flores – Shamrock Rovers FC v. Dundalk FC

André-Pierre Gignac – Tigres v. Pumas

Sophie Ingle – Arsenal WFC v. Chelsea FC Women

Zlatko Junuzović – SK Rapid Wien v. FC Red Bull Salzburg

Hlompho Kekana – Mamelodi Sundowns FC v. Cape Town City FC

Son Heungmin – Tottenham Hotspur FC v. Burnley FC [

Leonel Quiñónez – Universidad Católica v. CSD Macará

Luis Suárez – FC Barcelona v. RCD Mallorca

Caroline Weir – Manchester City WFC v. Manchester United WFC

Melhor jogadora do mundo

A entidade também premia o futebol feminino.A brasileira Marta, muito conhecida neste tipo de premiação e grande vencedora, não aparece no plantel este ano.

Lucy Bronze – Manchester City WFC – Inglaterra

Delphine Cascarino – Olympique Lyonnais – França

Caroline Graham Hansen – FC Barcelona – Noruega

Pernille Harder – Chelsea FC Women – Dinamarca

Jennifer Hermoso – FC Barcelona – Espanha

Ji Soyun – Chelsea FC Women – Coréia do Sul

Sam Kerr – Chelsea FC Women Australia

Saki Kumagai – Olympique Lyonnais – Japão

Dzsenifer Marozsán – Olympique Lyonnais – Alemanha

Vivianne Miedema – Arsenal WFC – Holanda

Wendie Renard – Olympique Lyonnais- França

Melhor Goleira FIFA The Best

Ann-Katrin Berger – Chelsea FC Women – Alemanha

Sarah Bouhaddi – Olympique Lyonnais – França

Christiane Endler – Paris Saint-Germain- Chile

Hedvig Lindahl – Atlético de Madrid Femenino – Suécia

Alyssa Naeher – Chicago Red Stars – EUA

Ellie Roebuck – Manchester City WFC – Inglaterra

Melhor treinador/a FIFA The Best

Lluís Cortés – FC Barcelona – Espanha

Rita Guarino – Juventus Women – Itália

Emma Hayes – Chelsea FC Women – Inglaterra

Stephan Lerch – VfL Wolfsburg – Alemanha

Hege Riise – LSK Kvinner – Noruega

Jean-Luc Vasseur – Olympique Lyonnais – França

Sarina Wiegman – Dutch national team – Holanda

Melhor torcedor – Fan Award

Tem brasileiro também na lista de melhor torcedor do mundo.

James Anderson – Escocia

Fãs colombianos

Marivaldo Francisco da Silva – Brasileiro torcedor do Sport

