Nova Zelândia x Ilhas Salomão: onde assistir ao vivo e horário (30/03)

Nesta quarta-feira, as equipes de Nova Zelândia x Ilhas Salomão se enfrentam a partir das 14h (Horário de Brasília), no Estádio Grand Hamad, em Doha, no Catar, pela repescagem final das Eliminatórias da Oceania. Confira a seguir todos os detalhes da transmissão.

Em partida única, quem vencer vai disputar a repescagem intercontinental contra o representante da Concacaf, da América do Norte, Central e Caribe.

Onde assistir Nova Zelândia x Ilhas Salomão

O jogo entre Nova Zelândia e Ilhas Salomão hoje vai passar no Eleven Sports, a partir das 14h, no horário de Brasília.

A plataforma do Eleven Sports pode ser encontrada no site (www.elevensports.com) ou no aplicativo para Android e iOS de maneira gratuita para baixar. Já o portal GE promete transmitir o duelo também de graça.

Escalação de Nova Zelândia e Ilhas Salomão

Provável Nova Zelândia: Marinovic, Tuiloma, Pjinaker, Reid, Bell, Just, Garbett, Kirwan, Cacae, Wood e McCowatt

Provável Ilhas Salomão: Mango, Lagwai Kalu, Alick, Aengari, Tahunipue, Kaua, Komasi, Hou, Lea, Lea’alala e Nawo

Disputando as Eliminatórias da Oceania, a Nova Zelândia passou pela semifinal contra o Taiti e, agora, vai disputar a final da repescagem. Na primeira fase, a seleção terminou em primeiro lugar no grupo B com 9 pontos, contabilizando três vitórias. Agora, se vencer, vai jogar a repescagem intercontinental.

Do outro lado, o time das Ilhas Salomão quer fazer história em sua campanha e, dessa maneira, chegar até a Copa do Mundo no Catar. Na primeira fase, a equipe terminou em primeiro lugar no grupo A com 3 pontos, vencendo apenas uma partida, já que os confrontos foram cancelados. Depois, na semifinal, passou pela Papua Nova Guiné.

Como funcionam as Eliminatórias da Oceania?

As Eliminatórias da Oceania conta com oito seleções na primeira fase, sendo Nova Zelândia, Ilhas Salomão, Nova Caledônia, Polinésia Francesa, Fiji, Vanuatu, Papua Nova Guiné, Tonga, Samoa, Samo Americana e Ilhas Cook. As equipes são divididas em dois grupos com cinco e seis seleções, onde as duas primeiras colocadas avançam para o mata-mata e depois a grande final que da a vaga para a repescagem mundial.

Diferente das outras competições, as Eliminatórias do continente só oferecem uma vaga na repescagem intercontinental, ou seja, quem vencer a repescagem final vai enfrentar o representante da Concacaf (América do Norte, Caribe e Central).

