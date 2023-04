Números explicam porque o Jorge Jesus é tão amado no Flamengo

Em junho de 2019, desembarcou no Brasil um técnico português que fez história no país do futebol. Jorge Jesus, foi técnico do Flamengo por um ano. Tempo suficiente para ganhar praticamente tudo o que disputou no comando do rubro-negro carioca e se tornar ídolo dos flamenguistas.

Quais são os títulos do Jorge Jesus no Flamengo?

O debute do português como técnico do Fla foi no dia 10 de julho de 2019. Na ocasião, Flamengo e Athletico-PR ficaram no 1 a 1 pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Na volta, o placar foi o mesmo. Nos pênaltis o Flamengo foi eliminado.

Porém, o revés na copa não foi motivo para o lusitano jogar a toalha e desistir do trabalho no Brasil. Ao todo, Jorge Jesus conquistou 5 troféus como treinador do Flamengo. O mais importante foi o título da Taça Libertadores de 2019.

Libertadores - 2019

Na Libertadores de 2019, o Flamengo caiu no Grupo D. Os adversários da primeira fase foram: LDU (EQU), Peñarol (URU) e San José (BOL).

Na fase de grupos, o Mengão foi treinado por Abel Braga, antecessor de Jorge Jesus. O desempenho foi bom. Em 6 partidas, foram 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Com 10 pontos somados, o Mais Querido avançou na ponta da tabela para o mata-mata.

JJ estreou na Libertadores com derrota. O primeiro compromisso pela “Glória Eterna” a frente do Flamengo foi pelo jogo de ida das oitavas de final. O rival foi o Emelec (EQU). O placar foi de 2 a 0 para os equatorianos.

No jogo da volta, o Flamengo venceu por 2 a 0. Com o empate na soma dos resultados, o jogo foi definido nas penalidades máximas. O Fla converteu 4 cobranças contra 2 do Emelec. Com isso, a classificação foi alcançada.

Nas quartas, o inimigo da vez foi o Internacional. Os primeiros 90 minutos foram disputados no Maracanã. O resultado foi positivo, 2 a 0 para o Flamengo. Na volta, o empate em 1 a 1 garantiu o rubro-negro nas semis da Liberta.

Na semifinal, o rival foi o imortal. Grêmio e Flamengo disputaram uma vaga na grande decisão do torneio. No primeiro jogo, realizado no Rio Grande do Sul, o placar final foi de 1 a 1. Na volta, o Fla não tomou conhecimento do adversário e aplicou uma goleada de 5 a 0. Com a vitória, carimbou a vaga na final após 38 anos.

23 de novembro de 2019, Lima, Peru. Dia e local que ficarão marcados para sempre na história do Flamengo. Naquela data, o Mengão bateu o River Plate (ARG) por 2 a 1. De virada, e em uma partida emocionante, o Fla conseguiu o bicampeonato da Taça Libertadores da América. Foi a primeira final de jogo único na história da competição.

O primeiro título do Mister com o Flamengo havia sido conquistado. O peso foi enorme, o principal torneio entre clubes da América do Sul. Além do troféu, o Fla foi automaticamente classificado para o Mundial de Clubes.

Campeonato Brasileiro - 2019

Em menos de 24 horas depois da conquista da América, foi a vez de conquistar o Brasileirão. Mesmo fora dos gramados, o Flamengo venceu o Campeonato Brasileiro de 2019 com quatro rodadas de antecedência. O rubro-negro precisou apenas de um tropeço do Palmeiras para ficar com o caneco.

Em 38 rodadas foram 28 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. Vale lembrar que Jorge Jesus assumiu o Flamengo apenas na 10ª rodada. A estreia pelo Brasileirão foi com goleada. 6 a 1 contra o Goiás.

Mundial de Clubes – 2019 – Vice-Campeão

Em dezembro foi a vez de disputar o Mundial de Clubes. Na semifinal o Flamengo passou pelo Al-Hilal (ARA). Assim como na final da Libertadores, de virada, a vitória foi conquistada. Placar final de 3 a 1 para o time brasileiro. E então, bastava apenas ganhar do Liverpool para Jorge Jesus, Flamengo e os jogadores entrarem para a eternidade do clube e se consagrarem como campeões mundiais.

A partida foi acirrada, somente na prorrogação é que o placar foi aberto. E infelizmente a bola entrou no gol defendido por Diego Alves. O atacante Firmino, que é brasileiro, balançou as redes e garantiu o título para os Reds.

Após o vice-campeonato mundial, foi hora de pensar em 2020. No começo daquele ano, Jorge Jesus teria dois grandes desafios logo de cara. A Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana.

Supercopa do Brasil – 2020

A Supercopa é o torneio que une o campeão brasileiro e da Copa do Brasil da temporada passada para decidir quem será o supercampeão nacional.

Em 2020, Flamengo e Athletico-PR disputaram o troféu. Em jogo único, realizado no estádio Mané Garrincha, em Brasília, o Fla venceu por 3 a 0. Foi o terceiro título de Jorge Jesus no Mengão em menos de 1 ano de trabalho.

Recopa Sul-Americana – 2020

A Recopa Sul-Americana reúne o campeão da Libertadores e da Sul-Americana. O adversário do Flamengo na luta pela taça foi o Independiente Del Valle (EQU)

Na primeira parte da decisão, no Equador, o jogo terminou em 2 a 2. Na volta, no Maracanã, o Fla venceu por 3 a 0 e mais um título foi para a galeria do clube e de Jorge Jesus.

Campeonato Carioca - 2020

E para finalizar, ainda restava o Campeonato Carioca. Por conta da pandemia do Covid-19, a competição foi paralisada. A final ocorreu apenas no dia 12 de julho. Na decisão, o Flamengo venceu o Fluminense por 3 a 1 no placar agregado e mais um troféu entrou na conta de Jorge Jesus.

No dia 17 do mesmo mês, Jorge Jesus anunciou sua saída do Flamengo rumo ao Benfica. No Brasil, ficou 1 ano e 1 mês. Foram 62 partidas, com 48 vitórias, 8 empates e 6 derrotas.

Jorge Jesus vai voltar para o Flamengo?

Após a demissão de Vitor Pereira, a volta de Jorge Jesus começa a ser cogitada. Segundo o jornal português “Record”, JJ e Flamengo já abriram negociações. Entretanto, o problema é o salário.

O Fla ofereceu um salário anual de 4,5 milhões de euros (R$24,59 mihlões). A proposta não agradou o treinador que pediu uma remuneração de 7 milhões de euros por ano (R$38,22 milhões).

Jorge Jesus é amado no Flamengo. Tudo o que conquistou e com a soberania que venceu foi o que mais cativou o torcedor. A relação entre o Mister e a nação é de amor e admiração.

