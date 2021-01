Oeste x Paraná (26/01): onde assistir e escalações do jogo da Série B

Oeste e Paraná se enfrentam nesta terça-feira (26) em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Enquanto a equipe do interior paulista já está rebaixada, os paranaenses precisam dos três pontos para ainda sonharem com a permanência na Série B. Em caso de derrota, o Tricolor então está matematicamente na terceira divisão. A bola rola a partir das 19h15, na Arena Barueri.

Onde assistir Oeste x Paraná?

A partida entre Oeste e Paraná não terá transmissão da tv aberta. Mas, o Premiere, exibe o confronto ao vivo no Premiere, pelo pay-per-view.

Prováveis escalações de Oeste e Paraná

Oeste: Caíque França; Raí Ramos, Maurício Barbosa, Caetano (Vitão) e Rael; Betinho, Yuri, Diogo e Léo Ceará; Bruno Lopes e Pedrinho.

Paraná: Renan; Paulo Henrique, Rafael Lima, Fabrício e Jean Victor; Karl, Higor Meritão e Renan Bressan; Andrew (Juninho), Bruno Lopes e Gabriel Pires (Biteco).

Jogos da 37ª rodada da Série B

Juventude 2 x 1 Figueirense

CSA 1 x 1 Brasil de Pelotas

Cuiabá 1 x 3 Sampaio Corrêa

Sábado – 23/1

Confiança 0 x 0 América MG

Avaí 2 x 1 Guaraní

Domingo – 24/1

Cruzeiro 0 x 0 Náutico

Ponte Preta 3 x 1 CRB

Segunda – 25/1

Operário x Chapecoense

Terça – 26/1

Oeste x Paraná – 19h15

Vitória x Botafogo – 21h30

Como Oeste e Paraná chegam para o jogo?

Já matematicamente rebaixado, o Oeste é o lanterna da Série B e jogará a terceira divisão na próxima temporada. No entanto, a equipe entra em campo, e apenas cumpre tabela nesta e na próxima rodada, que será realizada na sexta-feira (29).

Já os paranaenses ainda sonham com a permanência na Série B. Entretanto para continuar com esperanças, precisa obrigatoriamente vencer a partida. O Paraná é o 18º colocado, mas com 36 pontos. O primeiro time fora da zona do rebaixamento é o Vitória, com então 42 pontos. Caso consiga o triunfo, a equipe empata com o Figueirense, mas passa os catarinense por conta do número de vitórias. Então, em 17º, o time joga sua vida na última rodada e torce por uma derrota do baianos.