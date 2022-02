Onde assistir ABC x América-RN e horário da final do Potiguar (10/02)

Valendo a final do primeiro turno no Campeonato Potiguar, as equipes de ABC x América-RN disputam nesta quinta-feira (10/02), a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Frasqueirão. O time alvinegro precisa do empate ou vitória para ser campeão. Saiba onde assistir ABC x América-RN hoje ao vivo.

Onde assistir ABC x América-RN

O canal da BAND no Youtube (Site de vídeos gratuito) vai transmitir ao vivo e de graça a final entre ABC e América-RN nesta quinta-feira, a partir das oito horas da noite.

Basta procurar pelo jogo no site e curtir cada lance da disputa pelo título da primeira fase da competição estadual na temporada.

FICHA TÉCNICA

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio Frasqueirão,

TV: Sem transmissão

Online: Youtube

Escalação do ABC e América-RN

ABC – Pedro Paulo; Luís Gustavo, Ícaro, Richardson, Felipinho, Ítalo Henrique; Erick, Kelvin Jefinho; Fábio Lima, Wallyson

O elenco do ABC passou por diferentes etapas para conquistar a sua participação na final. O time terminou em primeiro lugar com 18 pontos, contabilizando seis vitórias e uma derrota. Na semifinal, bateu o Potyguar por 2 a 0 facilmente.

América-RN – Bruno; Rodrigo, Jean Pierre, Lucas Rex, Allef; Leozinho, Elvinho, William, Aráujo; Wallace, Zé Eduardo

Do outro lado, o time do América terminou em segundo lugar com 16 pontos, ou seja, venceu cinco jogos, empatou o outro e também perdeu um na competição. Na semifinal, entretanto, venceu o Força e Luz para carimbar o seu passaporte na final do primeiro turno.

