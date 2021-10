Saiba onde assistir ao jogo do Atlético de Madrid x Betis hoje (31/10)

Na parte de cima da tabela, as equipes de Atlético de Madrid e Betis se enfrentam neste domingo, 31/10, às 12h15 (horário de Brasília), pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol no Estadio Wanda Metropolitano. Confira todas as informações que você precisa saber para assistir ao vivo o jogo do Atlético de Madrid hoje.

Onde vai passar o jogo do Atlético de Madrid x Betis hoje? O jogo do Atlético de Madrid e Betis hoje terá transmissão ao vivo do canal ESPN Brasil, na TV fechada, a partir das 12h15 (Horário de Brasília), além da plataforma Star +, disponível tanto pelo site como no aplicativo, que também disponibiliza o jogo.

Data: 31 de outubro de 2021

Horário: 12h15 (horário de Brasília)

Local: Estadio Wanda Metropolitano, cidade de Madrid, na Espanha

TV: ESPN Brasil

LiveStream do jogo do Atlético de Madrid hoje: Star + pelo aplicativo ou site (www.starplus.com) disponível por assinatura

Prováveis escalações de Atlético de Madrid x Betis

Diego Simeone não poderá contar com Lemar e Llorente para o jogo de hoje do Atlético de Madrid por estarem lesionados. Já o time visitante não tem Bellerín, Rodrigo Sánchez, Sabaly e Camarasa.

Atlético de Madrid: Oblak; Hermoso, Giménez, Felipe; Carrasco, Trippier, De Paul, Koke; Griezmann, João Felix, Luís Suárez

Betis: Bravo; Montoya, Pezzella, Ruiz, Miranda; Rodríguez, William Carvalho; Fekir, Canales, Juanmi; Borja Iglesias

Principais informações sobre o jogo de hoje

O Atlético de Madrid tropeçou na última rodada do Campeonato Espanhol. Na quinta-feira, ficou no empate contra o Levante em 2 a 2, o que prejudicou a sua busca pelo topo da classificação. O atual campeão está em 6ª posição com 19 pontos, ou seja, venceu cinco jogos e empatou outros quatro até o momento e, por isso, o Atlético de Madrid tem que ganhar o jogo de hoje.

Enquanto isso, o Betis venceu o Valencia na última quarta, contando com um começo de temporada impecável dentro dos gramados para garantir quem sabe uma vaga em competições internacionais. Com 21 pontos, está em 4º lugar com seis jogos vencidos e três empates, além de estar sem perder por três rodadas seguidas.

