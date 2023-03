Onde assistir aos jogos da primeira fase da Sul-Americana 2023

A primeira fase da Copa Sul Americana será transmitida no Brasil pela TV fechada e no streaming com exclusividade

A Copa Sul-Americana vai começar! O torneio de futebol reúne equipes dos mais diversos países da América do Sul em busca do tão sonhado título na temporada. A primeira fase não tem brasileiros, mas vai trazer muita rivalidade e qualidade em campo. Saiba como assistir aos jogos e como funciona.

Como assistir a primeira fase do torneio na TV?

Os jogos da primeira fase da Copa Sul-Americana serão transmitidos na televisão:

Assistir Sul-Americana 2023 na TV PAGA: o canal ESPN será o responsável pelos direitos da competição desde a fase preliminar até a grande final da temporada. Só torcedores que possuem a emissora na grade de programação das operadoras de TV por assinatura podem assistir aos jogos da primeira fase.

Assistir Sul-Americana 2023 na TV ABERTA: o canal SBT surpreendeu ao comprar os direitos do torneio de futebol. Na temporada passada, a emissora estava com os direitos da Libertadores, mas foi surpreendida pela maior oferta da Globo. Agora, a competição secundária da Conmebol será exibida desde a fase de grupos até a final, dando ênfase nos jogos dos times brasileiros.

Como a primeira fase não tem brasileiros, o SBT não transmite.

Transmissão dos jogos online da Sul-Americana 2023

Além de acompanhar pela TV os jogos da Copa Sul-Americana, o torcedor também pode assistir na internet.

STAR +: o serviço de streaming, exibe os duelos de futebol para todo o Brasil. De acordo com o calendário da competição, os jogos são exibidos na plataforma ao vivo para os assinantes. Dá para ter acesso no site (www.starplus.com) e também nos aplicativos.

PARAMOUNT+: Outra plataforma que também possui os direitos da primeira fase da competição é o Paramount+. O serviço de streaming está disponível somente para assinantes no site (www.paramountplus.com/br) e também nos aplicativos para dispositivos móveis como celular, tablet e até no computador.

SITE DO SBT: Os jogos exibidos pelo SBT podem ser assistidos também no site (www.sbt.com.br) de graça. Basta o torcedor acessar o portal da empresa, clicar na opção "AO VIVO" escrito em branco e vermelho e dar play no vídeo que aparece no meio da tela.

Como funciona a Copa Sul-Americana?

Trinta e duas equipes de Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela disputam a primeira fase da Copa Sul-Americana, a competição secundária do futebol. Organizado pela Conmebol, o torneio tem início com a fase preliminar - primeira fase - jogada em partida única, onde os dezesseis vencedores avançam para a fase de grupos.

A fase de grupos é composta pelas 12 equipes do Brasil e Argentina, além das 16 vencedoras da fase preliminar na competição. O sorteio da fase de grupos vai determinar os oito grupos de quatro cada. Serão seis rodadas, onde os elencos se enfrentam duas vezes.

Somente os líderes de cada chave avançam para as oitavas de final. Nas oitavas de final, os classificados da fase de grupos vão enfrentar os times que terminarem em terceiro lugar nos grupos da Libertadores. Para o sorteio da Conmebol, eles serão colocados no pote 1 e pote 2, respectivamente. Daí, avançam para as quartas, semifinal e a final.

Com exceção da final, todos os jogos da fase final são jogados em ida e volta.

