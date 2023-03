Quando é a final do Paulistão 2023?

A final do Paulistão já está data marcada no calendário do futebol. Os dois vencedores da semifinal vão disputar o primeiro grande título da temporada no estadual mais difícil do Brasil. Serão dois confrontos, onde cada elenco terá a oportunidade de jogar em sua casa ao menos uma vez. Saiba quando será a final em 2023 e todos os detalhes.

Veja os jogos das quartas de final do Campeonato Paulista

Quando é o jogo da final do Paulistão 2023?

Os dois jogos da final do Paulistão vão acontecer em 02 e 09 de abril, ambos domingos, com horário e local a serem definidos pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

O time com a melhor campanha durante a fase de grupos e o mata-mata no Campeonato Paulista vai decidir em casa. Enquanto isso, o outro oponente abre a disputa no primeiro domingo do mês de abril.

Os horários ainda serão confirmados pela FPF mas, como manda a tradição, os dois jogos devem acontecer na faixa das 16h, quatro da tarde, horário de Brasília.

Segundo a FPF, as partidas podem sofrer alterações por solicitação das redes de TV ou até mesmo pela Polícia Militar por medida de segurança.

JOGO DE IDA: 02 de abril de 2023, domingo

JOGO DE VOLTA: 09 de abril de 2023, domingo

Como funciona a final?

A final do Campeonato Paulista é disputada entre os dois ganhadores das semifinais. Ela é jogada em ida e volta, ou seja, cada elenco terá a oportunidade de jogar em sua casa.

O time com a melhor campanha desde a fase de grupo até a semifinal garante a vantagem de poder disputar a partida de volta em casa. Enquanto isso, o outro adversário abre o confronto em sua casa.

Não tem gol fora de casa na final. Além disso, em caso de empate na soma dos placares, a disputa segue para os pênaltis. A prorrogação não é uma opção no Paulistão.

Os árbitros, assistentes e o VAR são designados sempre pela Federação Paulista de Futebol.

Onde assistir?

A final do Campeonato Paulista 2023 terá transmissão da Record, Premiere, TNT e as plataformas HBO Max, Paulistão Play e Youtube.

O duelo entre os dois finalistas será televisionado pela Record, na TV aberta, disponível para todos os estados do Brasil ao vivo e de graça. Outra opção é assistir as imagens no site de notícias R7 de graça e no PlayPlus.

Já o Premiere, pay-per-view de futebol, e a TNT estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura em todo o território nacional. Só quem tem os canais pagos podem acompanhar o embate através das opções seguintes.

Enquanto isso, o torcedor poderá assistir de graça no canal do Paulistão pelo Youtube entre a plataforma de vídeos gratuito. Se preferir, pode também acessar o aplicativo do HBO Max ou Paulistão Play, somente para assinantes.

Os aplicativos e o Youtube estão disponíveis no site, pelo computador, ou no celular, tablet, smartv e até videogames.