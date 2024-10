Onde assistir: Arsenal x Liverpool e horário da transmissão ao vivo (27/10)

Um confronto poderoso entre Arsenal e Liverpool acontece no norte de Londres neste domingo, 27 de outubro, com ambas as equipes buscando fazer uma declaração na disputa pelo título. O jogo ocorre no no Emirates Stadium, em Londres, na Inglaterra, e tem transmissão ao vivo para o Brasil a partir das 13h30.

Onde assistir o jogo do Arsenal e Liverpool

Os fãs brasileiros terão a oportunidade de assistir ao clássico ao vivo pela ESPN e pelo streaming do Disney+, que disponibilizará a partida em tempo real. O jogo do Arsenal e Liverpool tem início marcado para as 13h30 (horário de Brasília).

Para acessar a ESPN, basta ter uma assinatura de TV a cabo ou via satélite que inclua o canal. Já o Star+ é uma plataforma de streaming da Disney que permite que os assinantes assistam a partidas do Campeonato Inglês e outras competições esportivas. O Star+ pode ser acessado em dispositivos móveis, como smartphones e tablets, além de smart TVs e computadores.

Notícias da equipe

O Liverpool tem várias lesões, mas, apesar disso, ainda tem um time forte para escolher. Alisson Becker e Diogo Jota são os principais nomes na lateral devido a lesões, assim como Conor Bradley , Harvey Elliott e a nova contratação de verão Federico Chiesa , que recentemente sofreu uma distensão muscular.

Para o Arsenal, Bukayo Saka e Jurrien Timber viajaram, mas não devem começar. Riccardo Calafiori e Martin Odegaard são duas grandes ausências para o time de Mikel Arteta, e a suspensão de William Saliba após um cartão vermelho contra o Bournemouth também significa que ele perderá o confronto no Emirates. Kieran Tierney completa a lista de lesionados.

