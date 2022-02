Onde assistir Atalanta x Juventus e horário do Campeonato Italiano – 13/02

Equipes se enfrentam neste domingo pela 25ª rodada do Campeonato Italiano ao vivo com transmissão

A bola vai rolar na 25ª rodada do Campeonato Italiano no duelo entre Atalanta e Juventus neste domingo, 13/02, a partir das 16h45 (Horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo. Com transmissão ao vivo pela TV e também online, saiba onde assistir ao jogo de hoje.

Onde assistir Atalanta x Juventus hoje

O clássico italiano entre Atalanta e Juventus vai passar no canal ESPN (TV paga) e Star + (Serviço de Streaming) ao vivo a partir das quatro e quarenta e cinco da tarde para todo o Brasil.

A plataforma de streaming está disponível somente por assinatura no site (www.starplus.com) e no aplicativo pelos valores de R$32,90 até R$45,90 para assistir.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia

TV: ESPN

Online: Star +

Depois de ser eliminada da Copa da Itália na última quinta-feira pela Fiorentina, a Atalanta retorna aos gramados para jogar o Campeonato Italiano. Em quinto lugar com 43 pontos, o grupo de Bérgamo ainda sonha com a possiblidade de desbancar os quatro adversários acima e conquistar o título nacional.

Enquanto isso, a Juventus se mantém em quarta posição com 45 pontos, apenas dois a mais do que o adversário do confronto de hoje, pela luta ao topo da tabela. Também na última quinta-feira, disputou a Copa da Itália, mas garantiu a sua vaga na semifinal ao vencer o Sassuolo.

Escalação de Atalanta e Juventus

O goleiro Musso foi expulso na última partida e, por isso, não está apto para jogar pela Atalanta.

Escalação da Atalanta: Rossi; Palomino, Pezzela, Djimsiti, Zappacosta; Koopmeiners, Freuler, Malinovskyi, Pasalic, Pessina; Muriel

Escalação da Juventus: Szczęsny; Chiellini, De Sciglio, De Ligt, Danilo; Zakaria, Arthur, Rabiot; Dybala, Vlahovic, Morata

Veja como foi o último jogo da Atalanta x Juventus.

