Onde assistir Atalanta x Milan ao vivo e horário do jogo (21/08)

Fique atento torcedor, porque tem jogão no Campeonato Italiano! Atalanta e Milan disputam os três pontos neste domingo, 21 de agosto, a partir das 15h45 (horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo. Onde assistir Atalanta x Milan ao vivo vai ser no Star +, sem transmissão pela TV.

Empatados com 3 pontos, o time do Milan surge na 7ª posição com uma vitória, enquanto a Atalanta aparece também com um triunfo na temporada.

Onde assistir Atalanta x Milan hoje ao vivo

O jogo da Atalanta e Milan hoje vai passar no Star +, a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Para a infelicidade do torcedor apaixonado por futebol italiano, o clássico neste domingo não tem transmissão pela televisão. Por isso, a única maneira de assistir de pertinho as emoções é através do Star +, plataforma de streaming por assinatura.

Para quem já é assinante, basta acessar o aplicativo através do celular, no tablet, computador ou até mesmo na smart TV, com aparelhos que sejam compatíveis com o produto.

Mas para o torcedor que não tem o serviço, basta acessar o site www.starplus.com e, pelos valores de R$32,90 até R$55,90, encontrar o melhor pacote para o seu interesse e curtir.

Melhores momentos do último jogo Atalanta x Milan

A última vez que as equipes de Atalanta e Milan foi em 15 de maio de 2022, pela 37ª rodada do Campeonato Italiano na última temporada.

Jogando no Giuseppe Meazza, em Milão, o elenco do Milan levou a melhor dentro de campo. No primeiro tempo, a partida foi equilibrada e com grandes chances dos dois lados. Só no segundo tempo é que os gols saíram, além das diferentes substituições.

Rafa Leão abriu o placar para o Milan aos 11 minutos, enquanto a Atalanta tentou segurar o placar e até mesmo tentar virar o jogo. Mas o lado ofensivo do grupo visitante não conseguiu o necessário, e Hernández ampliou para 2 a 0 o resultado final.

Prováveis escalações do jogo da Atalanta x Milan hoje

Palomino cumpre suspensão, enquanto Éderson não aparece na lista de convocados do técnico Gasparini para o confronto deste domingo.

Provável escalação da Atalanta: Musso; Djimsiti, Okoli, Rafael Tolói; Maehle, Koopmeiners, De Roon, Hateboer; Pasalic, Muriel e Zapata.

Para Stefano Pioli, nenhum dos seus jogadores está lesionado para o duelo deste domingo, clássico do futebol italiano. Por isso, o elenco deve estar completo.

Provável escalação do Milan: Maignan; Calabria, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Sandro Tonali, Bennacer, Junior Messias, Díaz; Rafa Leão e Rebic.

Jogos de futebol hoje, domingo:

O confronto entre Atalanta e Milan não é o único destaque neste domingo, 21 de agosto. A programação do dia também conta com duelos do cenário nacional e internacional, onde o torcedor pode acompanhar de pertinho cada um dos embates.

Pela nova temporada, confira todos os jogos de hoje.

Brasileirão Série A

Juventude x Botafogo – 11h

Palmeiras x Flamengo – 16h

RB Bragantino x Ceará – 18h

Fortaleza x Corinthians – 18h

Atlético GO x Cuiabá – 18h

Athletico PR x América MG – 18h

Santos x São Paulo – 19h

Brasileirão Série B

Grêmio x Cruzeiro – 16h

Brasileirão Série C

Botafogo SP x Volta Redonda – 11h

Vitória x Paysandu – 16h

Aparecidense x Mirassol – 19h

Brasileirão Série D

Tocantinópolis x São Bernardo – 15h30

ASA x Pouso Alegre – 16h

Brasileirão Sub 20

Corinthians x América MG – 16h

Brasileirão Feminino

Corinthians x Real Brasília – 10h30

São Paulo x Ferroviária – 20h

Campeonato Alemão

Eintracht Frankfurt x Colônia – 10h30

Bochum x Bayern de Munique – 12h30

Campeonato Inglês

Leeds x Chelsea – 10h

West Ham x Brighton – 10h

Newcastle x Manchester City – 12h30

Campeonato Espanhol

Athletic Bilbao x Valencia – 12h30

Atlético de Madrid x Villarreal – 14h30

Real Sociedad x Barcelona – 17h

Campeonato Italiano

Empoli x Fiorentina – 13h30

Napoli x Monza – 13h30

Atalanta x Milan – 15h45

Bologna x Verona – 15h45

Campeonato Francês

RC Strasbourg x Reim – 08h

Angers x Brest – 10h

Clermont x Nice – 10h

Montpellier x Auxerre – 10h

Toulose x Lorient – 10h

Rennes x Ajaccio – 12h

Lille x PSG – 15h45

