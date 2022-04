Onde assistir Atalanta x Hellas Verona ao vivo e horário hoje (18/04/2022)

Equipes se enfrentam pela 33ª rodada do Campeonato Italiano nesta segunda-feira, 18 de abril

Encerrando a 33ª rodada do Campeonato Italiano, Atalanta e Verona entram em campo nesta segunda-feira, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo. Confira as informações e saiba onde assistir Atalanta x Hellas Verona.

Atalanta foi eliminada pelo RB Leipzig na Liga Europa, enquanto o Verona vem de derrota para a Inter.

Onde assistir Atalanta x Hellas Verona

O jogo da Atalanta e Verona hoje vai ser transmitido ao vivo no ESPN 4 e Star +, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Nesta segunda-feira, a partida do Campeonato Italiano vai passar na televisão através da emissora de esportes, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Por isso, para acompanhar todos os lances, é necessário ter a programação do seu pacote.

Outra opção é o Star +, serviço de streaming também por assinatura. Basta acessar o site (www.starplus.com), procurar pelos pacotes que vão entre R$32,90 até R$45,90 no mês, escolher, fazer o seu cadastro e tornar-se membro da plataforma.

Data: 18/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio Atleti Azzurri d’Italia, em Bérgamo

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Atalanta e Verona no Campeonato Italiano

O elenco da Atalanta foi eliminado da Liga Europa pelo RB Leipzig durante a semana. Agora, sem disputar nenhum outro torneio, o grupo italiano concentra toda a sua motivação no Campeoanto Italiano, começando pelo jogo desta segunda-feira. Em oitavo lugar com 51 pontos, os anfitriões tem como principal objetivo garantir a vaga na Champiosn e, por isso, precisam coletar os três pontos hoje.

Do outro lado, o Verona vem logo atrás, na décima posição com 45 pontos. Com 12 vitórias em 32 jogos disputados, o clube faz uma campanha regular, podendo chegar até a parte de cima da classificação e quem sabe garantir até mesmo uma vaga em torneios internacionais.

Escalação do Atalanta x Verona

Escalação do Atalanta: Sportiello, Palomino, Demiral, Djimsiti, Zappacosta, Freuler, De Roon, Hateboer, Koopmeiners, Zapata e Muriel

Escalação do Verona: Montipo, Gunter, Casale, Ceccherini, Tameze, Faraoni, Illic, Lazovic, Caprari, Barak e Simeone

Último jogo do Atalanta x Verona

Verona 1 x 2 Atalanta – 12/12/2021 – Campeonato Italiano

Veroan 0 x 2 Atalanta – 21/03/2021 – Campeonato Italiano

Atalanta 0 x 2 Verona – 28/11/2020 – Campeonato Italiano

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos entre os dois times.

Aproveite e siga o DCI no Google News