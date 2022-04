Onde assistir Athletic Bilbao x Atlético de Madrid ao vivo e horário (30/04)

Abrindo a 34ª rodada do Campeonato Espanhol, equipes se enfrentam neste sábado

Neste sábado, Athletic Bilbao e Atlético de Madrid se enfrentam às 16h (Horário de Brasília), no Estádio San Mamés, em Bilbao, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol na temporada. Para não perder nenhum lance, saiba onde assistir Athletic Bilbao x Atlético de Madrid ao vivo

Os anfitriões mantém vivo o sonho de conquistar uma vaga em torneios internacionais para a próxima temporada. Do outro lado, o elenco da capital espanhola busca ficar entre os destaques da edição para chegar até a Champions.

Onde assistir Athletic Bilbao x Atlético de Madrid ao vivo?

O jogo do Athletic Bilbao e Atlético de Madrid hoje vai ser transmitido no canal ESPN e Star +, a partir das 16h, no horário de Brasília.

Para todo o Brasil, o canal principal da ESPN transmite o jogo do Campeonato Espanhol ao vivo através das operadoras de TV por assinatura, como a Sky, Claro, Oi e Vivo.

Se você não é assinante de TV, pode acompanhar através do Star+, serviço de streaming da Disney. Porém, a plataforma também só é acessível por assinatura no site (www.starplus.com), disponibilizando pacotes com preços variados.

O streaming está disponível no celular, computador, smart TV e tablets.

Informações do jogo do Athletic Bilbao x Atlético de Madrid hoje

Data: 30/04/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local:

Onde assistir: ESPN e Star +

Em 8º lugar na tabela com 48 pontos, o Bilbao promete se esforçar na rodada para garantir os três pontos. Contando com o apoio da torcida em casa, o time deve manter o time principal para aumentar o saldo e subir na classificação rumo à parte de cima. No total são doze vitórias, doze empates e nove derrotas.

Do outro lado, o Atlético de Madrid aparece na 4ª posição com 61 pontos, ou seja, o atual campeão não tem mais chances de conquistar o troféu da temporada, mas ainda quer carimbar o seu passaporte até a Champions no ano que vem. Por fim, contabiliza dezoito vitórias, sete empates e oito derrotas.

Escalação de Athletic Bilbao x Atlético de Madrid

Escalação do Athletic Bilbao:​ Unai Simón, Martínez, Yuri, Vivian, De Marcos, Vesga, Williams, García, Munian, Raúl Garcia e Williams

Escalação do Atlético de Madrid: Oblak, Hermoso, Giménez, Reinildo, De Paul, Herrera, Kondogbia, Renan Lodi, Griezmann, Carrasco e Luis Suárez

Confira no vídeo como foi um dos últimos jogos entre os dois times.

