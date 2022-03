Onde assistir Atlético GO x Vila Nova ao vivo e horário da semifinal 19/03

Neste sábado, Atlético GO e Vila Nova se enfrentam pela partida de ida da semifinal do Campeonato Goiano. Marcado para começar às 16h30, no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, a Rede Globo vai transmitir ao vivo para todo o estado. A seguir, confira como e onde assistir Atlético GO x Vila Nova ao vivo.

O Atlético venceu o Nova Venécia durante a semana e se garantiu na terceira fase da Copa do Brasil, enquanto o Vila derrotou o Guarani também pela Copa.

Onde assistir Atlético GO x Vila Nova

O jogo do Atlético GO e Vila Nova será transmitido ao vivo no canal Globo, pela TV aberta, a partir das 16h30, pelo horário de Brasília em todo o estado de Goiás.

A Rede Globo vai passar o jogo deste sábado somente para o estado, com retransmissão para o streaming do GloboPlay e Canais Globo para assinantes.

A plataforma do Eleven Sports também vai passar o jogo, podendo ser encontrada pelo site (www.elevensports.com) ou no aplicativo para Android e iOS.

Escalações de Atlético GO x Vila Nova

Depois de vencer na Copa do Brasil e carimbar a participação na terceira fase, o Atlético Goianiense entra em campo neste sábado para abrir a vantagem no primeiro jogo da semifinal no Goiano. Nas quartas de final, o clube venceu o Morrinho e, agora, só precisa vencer o seu grande oponente.

Provável Atlético GO: Luan Poli; Dudu, Ramon Menezes, Wanderson, Arthur Henrique; Marlon Freitas, Baralhas, Shaylon, Jorginho; Wellington, Montenegro

Enquanto isso, o Vila nova também entra em campo no confronto de hoje cheio de confiança após se classificar para a Copa do Brasil, na terceira fase. O grupo chegou até aqui depois de terminar em primeiro lugar no grupo B com 18 pontos e, nas quartas, passar pelo Goianésia com facilidade.

Provável Vila Nova: Georgemy; Moacir, Rafael Donato, Renato, Bruno; Pablo, Arthur Rezende, Wagner; Matheuzinho, Pablo Dyego, Victor Andrade

Último jogo Atlético GO x Vila Nova

O último encontro entre Atlético GO e Vila Nova aconteceu em 19 de fevereiro de 2022, pela primeira fase do Campeonato Goiano na atual temporada.

Por 2 a 0, o time do Vila Nova venceu com gols de Matheus Bossa e Arthur Rezende.

Relembre no vídeo a seguir como foi o último jogo.

+ Quartas de final da Champions League 2022: jogos, datas e chaveamento