Onde assistir Bahia x Globo hoje e horário da Copa do Nordeste – 12/02

Pela fase de grupos na Copa do Nordeste, o Bahia enfrenta o Globo neste sábado, 12/02, pela quarta rodada jogando na Arena Fonte Nova, em Salvador, a partir das 17h45 (Horário de Brasília), pela temporada. Além de saber as escalações e horários, saiba também onde assistir ao jogo do Bahia x Globo hoje.

Onde assistir Bahia x Globo hoje

O jogo do Bahia e Globo hoje vai passar no SBT (TV aberta), Tik Tok (Aplicativo) e Nordeste FC (Pay-per-view) ao vivo a partir das cinco e quarenta e cinco da tarde neste sábado para os estados da Bahia, Alagoas, Maranhão e Rio Grande do Norte.

A emissora da TV aberta vai transmitir de graça para os estados do Nordeste, enquanto a plataforma do streaming só está disponível no para assinatura (www.nordestefc.com.br) por R$23,90 ou R$59,90.

Horário: 17h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Tiago Ramos de Oliveira

Local: Arena Fonte Nova

TV: SBT

Online: Tik Tok e Nordeste FC

Bahia x Globo na Copa do Nordeste

Bahia: O elenco do Bahia permanece em quinto lugar com 3 pontos no grupo B. Na última rodada, venceu o Atlético de Alagoinhas fora de casa. No entanto, o grupo tem um jogo a menos no torneio e, por isso, está atrás dos oponentes na classificação.

Globo: Enquanto isso, o Globo também não faz um bom início de temporada na Copa do Nordeste. Pelo grupo A, o elenco aparece em sétimo lugar com 2 pontos depois de empatar e perder os confrontos que jogou até o momento. Buscando a classificação, o time precisa da vitória neste sábado se quiser continuar vivo na busca pelo G4.

Escalações do Bahia x Globo

Escalação do Bahia – Danilo Fernandes; Douglas Borel, Ignácio, Gustavo Henrique, Djalma; Willian Maranhão, Miqueias, Raí Nascimento; Marcelo Cirino, Ronaldo, Marco Antônio

Escalação do Globo – André Zuba; Gravatá, Victor Souza, Pedro Maia, Alessandro; Ramon, Judson, Márcio, Hitalo, Hiltinho; Rômulo

