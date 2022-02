Onde assistir Bangu x Resende hoje, horário e escalações ao vivo – 12/02

Abrindo a sexta rodada do Campeonato Carioca, as equipes de Bangu e Resende se enfrentam neste sábado, 12/02, no Estádio Moça Bonita, a partir das 15h30 (Horário de Brasília) em partida válida pela primeira fase. Além de saber as escalações, confira onde assistir Bangu x Resende hoje ao vivo.

Onde assistir Bangu x Resende hoje

O jogo entre Bangu e Resende no Campeonato Carioca pode ser assistido no Cariocão Play (Serviço de Streaming) ao vivo neste sábado a partir das três e meia da tarde.

A plataforma do Cariocão Play pode ser assinada pelo site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo por R$ 27,90 por partida e R$49,90 com todos os jogos.

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Moça Bonita

TV: Sem transmissão

Online: Cariocão Play

Bangu e Resende no Campeonato Carioca

Bangu: O elenco do Bangu ficou no empate na última rodada diante do Madureira. Agora, tem pela frente um grande oponente enquanto precisa da vitória no confronto de qualquer maneira para continuar subindo na classificação do Carioca em busca do G-4. Por fim, está em sétimo lugar com 5 pontos.

Resende: Enquanto isso, o Resende se mantém em oitavo lugar, logo atrás do seu adversários de hoje, com 4 pontos, tendo uma vitória, outro empate e duas derrotas no campeonato deste ano. Por isso, promete fazer de tudo para levar os três pontos para casa hoje.

Escalações do Bangu x Resende

Escalação do Bangu – Paulo Henrique; Carlos Eduardo, Israel, Eduardo Brito, Baggio; Renatinho, Denilson, Lucas Oliveira; Luís Araújo, Daniel Dias, Santarém

Escalação do Resende – Jefferson Luis; Juninho, Henrique Halls, Heitor, Douglas; Khevin, Felipe Souza, Emanuel; Igor Bolt, Kaique, Jeffinho

Veja como foi o último jogo do Bangu x Resende.

