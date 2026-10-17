Futebol

Onde assistir Bayern x RB Leipzig hoje: transmissão ao vivo, horário e prováveis escalações

Jogo começa às 13h30

Escrito por Anny Malagolini
Onde assistir a Bayern x RB Leipzig ao vivo Foto: Getty
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Bayern de Munique e RB Leipzig se enfrentam neste sábado (17), às 13h30 (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Alemão 2026/27. O jogo será disputado na Allianz Arena, em Munique, e terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pela Xsports. O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam se aproximar da liderança da Bundesliga.

Onde assistir a Bayern x RB Leipzig ao vivo?

A partida entre Bayern de Munique e RB Leipzig terá transmissão ao vivo pela Xsports, na televisão, e pela CazéTV, no YouTube. O confronto começa às 13h30 (horário de Brasília), neste sábado (17), e é válido pela sexta rodada do Campeonato Alemão.

Quem preferir acompanhar o jogo pela internet pode acessar a transmissão da CazéTV. Veja como encontrar a partida:

  1. Acesse o YouTube: entre no aplicativo ou no site da plataforma.
  2. Pesquise pela CazéTV: digite o nome do canal na barra de busca.
  3. Localize a transmissão: procure a programação de Bayern de Munique x RB Leipzig.
  4. Abra a live: clique na transmissão disponível para acompanhar o jogo ao vivo.

O Bayern de Munique tenta voltar a vencer depois de dois empates consecutivos. A equipe comandada por Vincent Kompany ficou no 2 a 2 com o Augsburg pelo Campeonato Alemão e empatou por 3 a 3 com o Viking, da Noruega, pela Liga dos Campeões. Apesar dos resultados recentes, o time segue sem derrotas na Bundesliga e busca aproveitar o fator casa para somar três pontos.

O RB Leipzig, por sua vez, chega motivado após uma goleada por 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt na rodada anterior do Campeonato Alemão. Com nove pontos, a equipe treinada por Martín Demichelis tenta manter o ritmo e diminuir a distância para os primeiros colocados.

Prováveis escalações de Bayern x RB Leipzig

As equipes devem entrar em campo com as seguintes formações:

Bayern de Munique: Jonas Urbig; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović e Ismael Saibari; Michael Olise, Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

RB Leipzig: Maarten Vandevoordt; Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba e David Raum; Ezechiel Banzuzi, Neil El Aynaoui e Christopher Nkunku; Andrija Maksimović, Antonio Nusa e Rômulo. Técnico: Martín Demichelis.

As escalações são prováveis e podem sofrer alterações antes do início da partida.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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