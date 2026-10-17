Onde assistir Bayern x RB Leipzig hoje: transmissão ao vivo, horário e prováveis escalações
Jogo começa às 13h30
Bayern de Munique e RB Leipzig se enfrentam neste sábado (17), às 13h30 (horário de Brasília), pela sexta rodada do Campeonato Alemão 2026/27. O jogo será disputado na Allianz Arena, em Munique, e terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pela Xsports. O confronto coloca frente a frente duas equipes que buscam se aproximar da liderança da Bundesliga.
Onde assistir a Bayern x RB Leipzig ao vivo?
A partida entre Bayern de Munique e RB Leipzig terá transmissão ao vivo pela Xsports, na televisão, e pela CazéTV, no YouTube. O confronto começa às 13h30 (horário de Brasília), neste sábado (17), e é válido pela sexta rodada do Campeonato Alemão.
Quem preferir acompanhar o jogo pela internet pode acessar a transmissão da CazéTV. Veja como encontrar a partida:
- Acesse o YouTube: entre no aplicativo ou no site da plataforma.
- Pesquise pela CazéTV: digite o nome do canal na barra de busca.
- Localize a transmissão: procure a programação de Bayern de Munique x RB Leipzig.
- Abra a live: clique na transmissão disponível para acompanhar o jogo ao vivo.
O Bayern de Munique tenta voltar a vencer depois de dois empates consecutivos. A equipe comandada por Vincent Kompany ficou no 2 a 2 com o Augsburg pelo Campeonato Alemão e empatou por 3 a 3 com o Viking, da Noruega, pela Liga dos Campeões. Apesar dos resultados recentes, o time segue sem derrotas na Bundesliga e busca aproveitar o fator casa para somar três pontos.
O RB Leipzig, por sua vez, chega motivado após uma goleada por 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt na rodada anterior do Campeonato Alemão. Com nove pontos, a equipe treinada por Martín Demichelis tenta manter o ritmo e diminuir a distância para os primeiros colocados.
Prováveis escalações de Bayern x RB Leipzig
As equipes devem entrar em campo com as seguintes formações:
Bayern de Munique: Jonas Urbig; Josip Stanišić, Dayot Upamecano, Jonathan Tah e Alphonso Davies; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlović e Ismael Saibari; Michael Olise, Luis Díaz e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
RB Leipzig: Maarten Vandevoordt; Ridle Baku, Willi Orbán, Castello Lukeba e David Raum; Ezechiel Banzuzi, Neil El Aynaoui e Christopher Nkunku; Andrija Maksimović, Antonio Nusa e Rômulo. Técnico: Martín Demichelis.
As escalações são prováveis e podem sofrer alterações antes do início da partida.