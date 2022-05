Onde assistir Benfica x Porto ao vivo, horário e escalações (07/05)

O clássico deste sábado vale o título para o Porto! Enfrentando o Benfica, a partida vai começar às 14h (Horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa, pela 33ª rodada do Campeonato Português na temporada 2022. Se o Porto vencer, é o grande campeão. Confira a seguir onde assistir Benfica x Porto ao vivo.

Onde assistir Benfica x Porto ao vivo hoje?

O jogo entre Benfica e Porto hoje ao vivo será transmitido no ESPN 4 e Star +, a partir das 15h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o canal da ESPN 4 exibe o clássico português para todos os estados do Brasil através da emissora disponível nas operadoras de TV por assinatura como Sky, Claro e Vivo.

Se preferir, você também pode acompanhar através do Star +, serviço de streaming da Disney, que também transmite as imagens do confronto no Campeonato Português. Você tem acesso através do celular, tablet, computador ou até mesmo na smart TV pelo aplicativo.

Informações do jogo Benfica x Porto hoje

Data: 07/05/2022

Horário: 15h (Horário de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa

Onde assistir: ESPN 4 e Star +

Benfica e Porto no Campeonato Português

Com a saída do técnico Jorge Jesus, o Benfica conseguiu melhorar o seu desempenho e subir na tabela do Campeonato Português. Entretanto, o grupo sequer briga pelo título da temporada, ficando apenas com a vaga para disputar a Liga Europa no ano que vem. Ao todo, o elenco de Lisboa contabiliza vinte e duas vitórias, cinco empates e cinco derrotas.

Do outro lado, o Porto pode consagrar-se o grande campeão do Campeonato Português se vencer o jogo deste sábado, mesmo fora de casa. Em primeiro lugar com 85 pontos, o time de Sérgio Conceição tem a vantagem de seis pontos diante do Sporting, vice-líder e, por isso, a vitória no clássico é muito importante.

Prováveis escalações de Benfica x Porto hoje:

O brasileiro Lucas Veríssimo é o desfalque do Benfica para o jogo de hoje, lesionado.

Do outro lado, Manafá continua em tratamento no departamento médico do Porto e por isso desfalca o grupo neste sábado.

Escalação do Benfica: Vlachodimos; Grimaldo, Vertonghen, Otamendi, Gilberto; Taarabt, Weigl, Gonçalves, Éverton Cebolinha; Ramos e Núñez. Técnico: Nélson Alexandre

Escalação do Porto: Diogo Costa; João Mário, Pepe, Mbemba, Sanusi; Otávio, Uribe, Vitinha, Aquino; Vieira e Taremi. Técnico: Sérgio Conceição

Veja como foi a seguir no vídeo o último jogo entre os dois times.