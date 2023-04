Onde assistir Bochum x Borussia Dortmund de graça hoje - 28/04

O duelo entre Bochum x Borussia Dortmund abre a 30ª rodada do Campeonato Alemão nesta sexta-feira, 28 de abril, no Estádio Vonovia Ruhrstadion, às 15h30 (Horário de Brasília). O confronto do futebol internacional tem transmissão ao vivo e de graça.

O Dortmund é o novo líder da Bundesliga com 60 pontos, um de vantagem diante do Bayern. Já o Bochum ocupa a 15ª colocação, primeiro fora da degola, somando 27 pontos.

Assistir Bochum x Borussia Dortmund ao vivo

O torcedor poderá assistir ao vivo o jogo do Bochum x Borussia Dortmund hoje pelo OneFootball, de graça no serviço de streaming. Não tem transmissão na TV.

Quem é cliente do streaming pode assistir em qualquer lugar do Brasil no aplicativo do celular, tablet ou até mesmo na smartv se o aparelho for compatível. Também dá para ver no site (www.onefootball.com). É 100% gratuito.

Data: 28 de abril de 2023

Horário: 15h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Vonovia Ruhrstadion

Onde assistir: OneFootball

Escalações de Bochum x Borussia Dortmund

O duelo entre Bochum x Borussia Dortmund nesta sexta-feira é importante para os dois lados. O Dortmund vai colocar os seus principais jogadores para garantir os três pontos e se manter na liderança. Duranville, Meunier e Morey são desfalques.

Do outro lado, Förster é o único desfalque do Bochum, que luta para escapar da zona de rebaixamento.

Bochum: Riemann; Gamboa, Ordets, Masovic, Soares; Losilla, Osterhage; Asano, Stoger, Antwi-Adjei; Hofmann.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Süle, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Can, Brandt; Malen, Haller e Adeyemi.

O Bochum vem de derrota para o Wolfsburg no último fim de semana. No Campeonato Alemão ocupa o 15º lugar com 27 pontos, somados em oito vitórias, três empates e 18 derrotas, sendo o primeiro clube fora da zona de rebaixamento com diferença de dois pontos a mais.

Já o Dortmund é o líder do Campeonato Alemão com 60 pontos, um a mais do que o Bayern de Munique, segundo colocado na classificação. Até aqui, o time soma 19 vitórias, três empates e sete derrotas. Na Copa da Alemanha, o Dortmund foi derrotado pelo RB Leipzig e agora não joga mais nenhum outro torneio.

