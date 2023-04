Fase final: veja o chaveamento da NBA nos playoffs 2023

Na NBA, a maior liga de basquete do mundo, a fase final é conhecida como playoffs. Oito equipes da Conferências Leste e oito do lado Oeste se classificam para a etapa eliminatória em busca do valioso troféu Larry O'Brien. Com o chaveamento da NBA definido, saiba qual é o caminho que as equipes devem percorrer até as finais.

O Golden State Warriors é o atual campeão da NBA.

Caminho das equipes nos playoffs

Com o início dos playoffs na NBA, cada elenco já sabe qual caminho vai trilhar até as finais. Isso porque as posições de cada time na classificação da temporada regular define os confrontos, ou seja, o primeiro colocado joga contra o oitavo, o segundo contra o sétimo e assim por diante.

Confira o chaveamento da NBA nos playoffs completo.

CONFERÊNCIA OESTE:

Primeira rodada:

Denver Nuggets 4 x 1 Minnesota Timberwolves

Phoenix Suns 4 x 1 Los Angeles Clippers

Sacramento Kings 2 x 3 Golden State Warriors

Memphis Grizzlies 2 x 3 Los Angeles Lakers

Semifinal:

Denver Nuggets x Phoenix Suns

Sacramento Kings ou Golden State Warriors X Memphis Grizzlies ou Los Angeles Lakers

Final:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

CONFERÊNCIA LESTE:

Primeira rodada:

Milwaukee Bucks 1 x 4 Miami Heat

Cleveland Cavaliers 1 x 4 New York Knicks

Philadelphia 76ers 4 x 0 Brooklyn Nets

Boston Celtics 3 x 2 Atlanta Hawks

Semifinal:

Miami Heat x New York Knicks

Philadelphia 76ers x Boston Celtics ou Atlanta Hawks

Final:

Vencedor semifinal 1 x Vencedor semifinal 2

Maiores campeões da NBA: quais são os times com mais títulos

Classificados para a semifinal da NBA

Estão classificados para a semifinal da NBA os elencos de Phoenix Suns, Denver Nuggets, Philadelphia 76ers, Miami Heat e New York Knics. Restam três vagas a serem decididas na primeira rodada.

Seguindo o calendário da NBA, as semifinais vão ser disputadas em 01 e 02 de maio, com a possível mudança para 29 e 30 de abril.

Daí, as finais da Conferência estão agendadas para 16 e 17 de maio. As finais da temporada da NBA vão começar em 1º de junho.

Onde assistir a NBA?

Os jogos da NBA são transmitidos nos canais Band, ESPN, SporTV e TNT, no streaming Prime Video, Star Plus e NBA League Pass e o canal da TNT Sports no Youtube.

Na TV aberta, a Bandeirantes exibe um jogo dos playoffs por semana em todo o Brasil. É só sintonizar e curtir ao vivo a partida do conforto do seu sofá.

Em operadoras de TV por assinatura os direitos são divididos entre a ESPN, SporTV e a TNT. Só quem é cliente pode acompanhar ao vivo.

Já nas plataformas de streaming Prime Video, Star Plus e NBA League Pass estão disponíveis. Para ver de graça é só acessar o canal da TNT Sports no Youtube.

Como funciona o chaveamento da NBA?

Trinta equipes disputam a temporada regular entre a Conferência Leste e Oeste, mas apenas oito avançam aos playoffs. Com o fim da temporada regular, a NBA começa os preparativos para os playoffs, a fase eliminatória da liga de basquete norte-americana.

Seis se classificam de maneira direta, enquanto as últimas duas vagas são conquistadas através do torneio Play-In.

São dois lados no chaveamento: o lado Oeste e o lado Leste, onde cada um deles tem oito equipes. A primeira rodada dos playoffs traz quatro jogos. Em cada confronto, o total de sete jogos é disputados onde o time que vencer quatro partidas primeiro se classifica para a próxima fase. Caso o sétimo jogo seja necessário, o time com a melhor campanha joga em casa.

Depois da primeira rodada vem a semifinal. Ela também é disputada em sete partidas, onde o elenco que faturar quatro vitórias leva a melhor. Daí vem as finais em cada Conferência. Ao fim, os dois campeões de cada conferência, Leste e Oeste, disputam as finais da NBA pelo título.