Onde assistir Borussia Dortmund x RB Leipzig de graça e horário (02/04)

Borussia Dortmund e RB Leipzig disputam neste sábado, a partir das 13h30 (Horário de Brasília), na 28ª rodada do Campeonato Alemão, no Signal Iduna Park, em Dortmund. Confira as informações da transmissão e onde assistir Borussia Dortmund x RB Leipzig ao vivo.

O Dortmund vem de empate diante do Colônia, enquanto o Leipzig também empatou contra o Frankfurt.

Onde assistir Borussia Dortmund x RB Leipzig ao vivo

O jogo do Borussia Dortmund e RB Leipzig hoje vai passar na BAND e OneFootball, a partir das 13h30, pelo horário de Brasília.

O canal da BAND vai transmitir o jogo neste sábado para todos os estados do Brasil de graça. A narração vai ser de José Luiz Datena com comentários de Neto e Rafael Oliveira.

Outra opção é o serviço de streaming do OneFootball está disponível tanto no site (www.onefootball.com) como também pelo aplicativo para Android e iOS, transmitindo ao vivo e totalmente de graça nesta sexta-feira.

Além de acompanhar pelo computador, o torcedor pode optar por assistir o jogo através do aplicativo ou até mesmo tablets, dependendo da opção que escolher.

+ Grupo da morte na Copa 2022: veja o caminho mais difícil no Catar

Provável escalação de Borussia Dortmund e RB Leipzig

Escalação do Borussia Dortmund: Kobel, Can, Akanji, Hummels, Guerreiro, Dahoud, Witsel, Bellingham, Wolf, Malen e Reus

Escalação do RB Leipzig: Gulacsi, Simakan, Orban, Gvardiol, Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino, Olmo, André Silva e Nkunku

O Borussia Dortmund se mantém vivo na briga pela liderança do Campeonato Alemão. O grupo aparece na segunda posição com 57 pontos, ou seja, tem dezoito vitórias, três empates e seis derrotas na temporada até o momento e por isso, se vencer o jogo deste sábado e o Bayern perder, a diferença entre os dois caí drasticamente.

Enquanto isso, o RB Leipzig conseguiu dar a volta por cima e agora está na quarta posição com 45 pontos, com treze vitórias, seis empates e oito derrotas em todo o Campeonato Alemão. O grupo não briga diretamente pela liderança, mas quer garantir a vaga na Champions para o ano que vem.

Borussia Dortmund x RB Leipzig último jogo

A última vez que Borussia Dortmund e RB Leipzig se enfrentaram foi em 6 de novembro de 2021, pela 11ª rodada do Campeonato Alemão pela primeira divisão, na temporada atual.

Por 2 x 1, o Leipzig venceu os adversários com gols de Nkunku e Poulsen, enquanto Marco Reus decontou.

Confira os últimos jogos entre Dortmund e RB Leipzig.

13/05/2021 – RB Leipzig 1 x 4 Borussia Dortmund – Copa da Alemanha

08/05/2021 – Borussia Dortmund 3 x 2 RB Leipzig – Bundesliga

09/01/2021 – RB Leipzig 1 x 3 Borussia Dortmund – Bundesliga

Assista ao vídeo e relembre como foi o último jogo dos times

Jogos do Campeonato Alemão na rodada

Nove jogos da 28ª rodada do Campeonato Alemão serão realizados até o domingo, 3 de abril de 2022.

O destaque fica para o encontro do RB Leipzig com o Borussia Dortmund no returno da competição, com grandes jogadores do futebol na atualidade em campo. Já o Bayern, atual líder do Campeonato Alemão, visita o Freiburg, equipe que faz uma ótima temporada.

A rodada fecha no domingo com dois jogos, tanto na parte da manhã como da tarde.

Union Berlin 1 x 0 Colônia

Arminia x Stuttgart – 10h30

Freiburg x Bayern de Munique – 10h30

Hoffenheim x Bochum – 10h30

Bayer Leverkusen x Hertha Berlin – 10h30

Eintracht Frankfurt x Greuther Furth – 10h30

Borussia Dortmund x RB Leipzig – 13h30

Augbusrg x Wolfsburg – 10h30 (Domingo, 03/04)

Borussia M. x Mainz – 12h30 (Domingo, 03/04)

Acompanhe no DCI as principais notícias de esportes.