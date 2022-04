Grupo da morte na Copa 2022: veja o caminho mais difícil no Catar

Os grupos da Copa do Mundo de 2022 já estão combinados. As apostas estão a mil por hora, enquanto torcedores palpitam sobre quem pode ser o campeão no Catar. Como em todas as edições, existe o famoso grupo onde todos os integrantes são favoritos e, dessa maneira, a briga pela vaga é maior. Mas qual é o grupo da morte na Copa 2022?

Qual é o grupo da morte na Copa 2022?

Os grupo E e F são considerados os temidos grupos da morte na Copa do Mundo de 2022. Com Espanha, Costa Rica ou Nova Zelândia, Alemanha e Japão, o grupo E é considerado o mais difícil por torcedores após o sorteio da FIFA. Isso porque, logo de cara, dois campeões mundiais, Espanha e Alemanha, vão disputar a vaga nas oitavas no Catar. Porém, o encontro só vai acontecer na segunda rodada, em 27 de novembro.

O quarto integrante do grupo ainda não é conhecido, já que será o vencedor da Repescagem Mundial, podendo ser Costa Rica, representante da Concacaf, ou Nova Zelândia, representante da Oceania.

Entretanto, o grupo F também chama a atenção principalmente pelo equilibro entre os componentes: Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos. Os europeus são favoritos, mas o Canadá promete dar trabalho aos adversários.

O grupo E traz Espanha e Alemanha, dois favoritos ao título da Copa em 2022. Além disso, o Japão ou até a Costa Rica ou Nova Zelândia prometem bons embates na campanha da primeira fase.

Os espanhóis venceram o Mundial em 2010, na África do Sul, enquanto os alemães faturaram quatro vezes o troféu, 1954, 1974, 1990 e 2014. Agora, os dois vão disputar a segunda rodada da Copa do Mundo. A premissa é de que as duas seleções avancem no grupo E.

Entretanto, o Japão chega com grandes expectativas. Nas Eliminatórias da Ásia, o elenco terminou em segundo lugar com 22 pontos no grupo B, com a vantagem de sete pontos. A equipe nunca venceu uma Copa, mas ainda vai dar trabalho aos adversários.

O novo integrante do grupo pode ser a Costa Rica, surpresa da América Central com Keylor Navas, goleiro do Real Madrid, ou até a Nova Zelândia, com os neozelandeses que prometem incomodar.

Já no grupo F, a atual vice-campeã mundial Croácia chega muito bem no torneio, enquanto os belgas assumem o favoritismo buscando o primeiro troféu internacional da seleção. O Marrocos, entretanto, deve ser o elo mais fraco no grupo.

A “zebra” pode vir com o Canadá, primeiro classificado através das Eliminatórias da Concacaf. O elenco tem grandes jogadores e mostrou que pode, sim, enfrentar fortes oponentes e manter o alto nível do futebol.

Grupos da Copa do Mundo 2022

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal e Holanda

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Representante da UEFA (País de Gales, Escócia ou Ucrânia)

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia

GRUPO D: França, Representante do Playoff (Peru, Austrália ou Emirados), Dinamarca e Tunísia

GRUPO E: Espanha, Representante do Playoff (Costa Rica ou Nova Zelândia), Alemanha e Japão

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Croácia e Marrocos

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai e Coréia do Sul

Quando vai começar a Copa do Mundo 2022?

A partida de abertura da Copa do Mundo vai acontecer em 21 de novembro de 2022, entre Catar e Equador, no Estádio Al-Khor, em Al Khor, no Catar, a partir das 7 horas da manhã, no horário de Brasília.

A fase de grupos segue até 2 de dezembro, com quatro partidas por dia em horários diferentes. Por conta do fuso horário entre Catar e Brasil, os jogos serão transmitidos em terras brasileiras às 7h, 10h, 13h e 16h, seguindo o horário de Brasília.

A final está programada para o dia 18 de dezembro, domingo, começando às 12h, meio dia do horário do Brasil.

+ Bola da Copa do Mundo 2022: preço e design da Al Rihla