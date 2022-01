Onde assistir Canaã x Juventus na terceira fase da Copinha hoje – 15/01

Em confronto válido pela terceira fase, quem vencer está classificado para as oitavas

Pela terceira fase da Copinha, as equipes de Canaã x Juventus se enfrentam novamente neste sábado, 15/01, a partir das 11h (horário de Brasília), no Estádio Conde Rodolfo Crespio. O jogo de hoje terá transmissão ao vivo online e, por isso, saiba onde assistir.

Quando é Canaã x Juventus:

A partida começa às 11h deste sábado (horário de Brasília), 15 de janeiro de 2022, no Estádio Conde Rodolfo Crespi, no bairro da Mooca, zona leste da cidade de São Paulo.

Onde assistir o jogo Canaã x Juventus ao vivo hoje?

O Eleven Sports e o Paulistão Play vão exibir o jogo ao vivo com cobertura online a partir das 11h, disponível de graça para todos os internautas no site e também aplicativo de cada um.

O jogo não tem transmissão na TV.

Horário: 11h (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Paulistão Play e Premiere pelo aplicativo ou site disponível por assinatura

Notícias e escalações de Canaã e Juventus:

Depois de vencer dois confrontos e perder um, o Canaã terminou em primeiro lugar no grupo 31 durante a primeira fase da Copinha. Na segunda fase, passou por cima do Real Brasília por 2 a 1 e, agora, entra em campo pela terceira rodada disposto a levar mais uma.

Do outro lado, a Juventus, que estava no mesmo grupo que o seu adversário, acabou em segundo lugar depois de vencer uma, empatar outra e tropeçar também em uma partida. Depois, na segunda fase, bateu o Coritiba por 3 a 1, entrando com todo o vapor neste sábado para ganhar.

Provável escalação do Canaã: João Paulo; Cleverton, Paulo Vinicius, Guilherme, Vinicius de Souza, Rian; Adriano, Wendell, Josue; Gustavo, Aisley

Provável escalação do Juventus: Cauã; Isaque, Ricardo, Adelan Santos, Gustavo; Carlos Eduardo, Athyrson, Gabriel Luan, Filipe de Almeida, Bruno; Gabriel

Leia também:

Jogos de hoje na TV: saia onde assistir futebol neste sábado – 15/01