Onde assistir Ceará x Sampaio Corrêa hoje e horário da Copa do Nordeste

O Ceará recebe o Sampaio Corrêa na noite deste sábado, 12/02, com a bola rolando a partir das 19h45 (Horário de Brasília), na Arena Castelão, em Fortaleza, pela quarta rodada da fase de grupos na Copa do Nordeste. Dessa maneira, além de saber as escalações e arbitragem, confira onde assistir Ceará x Sampaio Corrêa hoje.

Onde assistir Ceará x Sampaio Corrêa hoje

É possível assistir ao jogo entre Ceará e Sampaio Corrêa no ESPN (TV paga) e Nordeste FC (Pay-per-view) ao vivo a partir das sete e quarenta e cinco da noite neste sábado na Copa do Nordeste.

A emissora da TV fechada vai transmitir o confronto para todo o Brasil somente aos assinantes, enquanto a plataforma do streaming está disponível no para assinatura (www.nordestefc.com.br) por R$23,90 ou R$59,90.

Horário: 19h45 (horário de Brasília)

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim

Local: Arena Castelão

TV: ESPN

Online: Nordeste FC

Ceará x Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste

Ceará: O elenco do Ceará volta a jogar depois de ficar no empate com o Fortaleza no clássico cearense. Em primeiro lugar com 7 pontos no grupo B, o grupo busca seu terceiro triunfo na fase de grupos para se manter com 100% na busca pela classificação.

Sampaio Corrêa: Enquanto isso, o Sampaio Corrêa se mantém na quinta posição com 3 pontos pelo grupo A da Copa do Nordeste. Se vencer o jogo deste sábado, consegue subir na classificação e chegar ao G-4 mas, para isso, tem que torcer por tropeços dos rivais.

Escalações do Ceará x Sampaio Corrêa

Escalação do Ceará – João Ricardo; Michael, Lucas Ribeiro, Luiz Otávio, Victor Luis; Richard Coelho, Lima, Marlon; Zé Roberto, Mendonza, Vina

Escalação do Sampaio Corrêa – Luiz Daniel; Matheuszinho, Allan, Nilson Junior, João Victor; Wesley Dias, Ferreira, Thiago André, Soares; Pimentinha, Eron

Veja como foi o último jogo do Ceará x Sampaio Corrêa.

