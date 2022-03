CRB x ASA: onde assistir e horário do Campeonato Alagoano 08/03/2022

CRB e ASA se enfrentam nesta terça, 08/03, a partir das 20h, pela sexta rodada do Campeonato Alagoano. Jogando no Estádio Rei Pelé, em Maceió, a partida será transmitida no Eleven Sports de graça para o público. Confira os detalhes de onde assistir CRB x ASA.

Onde assistir CRB x ASA

CRB x ASA vai ser transmitido no streaming Eleven Sports, a partir das 20h, pelo horário de Brasília. A plataforma do Eleven Sports está disponível de graça com transmissão para todo o Brasil no site (www.elevensports.com) ou aplicativo.

Informações do jogo CRB x ASA

Data: 08/03/2022

Horário: 20h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Rei Pelé, em Maceió

Onde assistir jogo de hoje: Eleven Sports

Prováveis escalaçaões de CRB e ASA

CRB: Diogo Silva; Reginaldo, Gum, Gilvan, Guilherme Romão; Yago, Marthã, Rafael, Diego Torres; Richard, Marcinho

ASA: Deola; Michel, Cristian Lucca, Everton, Magal; Assis, Marcinho, Fidélis, Júninho Viçosa; Anderson Feijão, Xande

O elenco do CRB entra em campo nesta terça-feira depois de vencer o Sampaio Corrêa pela rodada do fim de semana na Copa do Nordeste. Pelo Alagoano, aparece em quarto lugar com 8 pontos, ou seja, contabiliza duas vitórias, dois empates e uma derrota na competição até o momento. Na penúltima rodada, pode se garantir no G-4 para chegar até a próxima etapa.

Enquanto isso, o elenco do ASA vem em terceiro lugar no Alagoano com 8 pontos também, ou seja, tem o mesmo número de vitórias e empates que o seu adversário. No confronto direto, o clube espera conseguir garantir os três pontos para se manter no G-4 também já que, faltando apenas uma rodada, quer se classificar até as eliminatórias do estadual.

