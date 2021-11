Onde assistir Cuiabá x Palmeiras hoje: horário e escalações

Em partida válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá recebe o Palmeiras nesta terça-feira (30), na Arena Pantanal, às 22h (horário de Brasília). Confira informações do confronto Cuiabá x Palmeiras:

Onde assistir Cuiabá contra Palmeiras:

O duelo Cuiabá x Palmeiras hoje, ao vivo, será transmitido com exclusividade pelo Premiere FC, canal por assinatura da TV fechada.

Horário: 22h (horário de Brasília)

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá, no Mato Grosso

TV: Premiere FC

LiveStream: Aplicativo ou site do Premiere FC disponível em todas as plataformas

Com 43 pontos, o Cuiabá pode garantir a permanência na primeira divisão caso saia vitorioso do jogo desta terça-feira. Em 13º, o time de Mato Grosso fará um dos jogos mais importantes de sua curta história para tentar garantir o segundo ano na Série A desde a sua fundação em 2001.

Campeão da Libertadores no sábado após vencer o Flamengo por 2 a 1, o Palmeiras deu descanso para grande parte do elenco. Do time profissional, apenas oito atletas foram relacionados pela comissão técnica do Verdão e o restante da equipe deve ser formada por atletas do sub-20.

Em terceiro no Brasileirão, o Alviverde não tem mais tanta ambição na competição e apenas busca se manter dentro do G4 para uma melhor premiação financeira.

Escalações Cuiabá x Palmeiras:

O Cuiabá terá apenas Auremir, com entorse no joelho esquerdo, como desfalque. O restante do elenco está todo disponível para Jorginho escalar no duelo.

Já o Verdão apenas relacionou Vinicius, Menino, Kuscevic, Renan, Victor Luís, Matheus Fernandes, Veron e Wesley do time principal. Os outros atletas estão recebendo descanso e não jogarão.

Cuiabá: Walter; João Lucas, Paulão, Empereur e Uendel; Camilo, Pepê e Rafael Gava; Clayson, Max e Jenison.

Palmeiras: Vinicius; Gabriel Menino, Kuscevic, Renan e Victor Luís; Fabinho, Pedro Bicalho e Matheus Fernandes; Gabriel Veron, Gabriel Silva e Wesley.

