Onde assistir Defensa y Justicia x Atlético GO ao vivo e horário hoje 12/04

Defensa y Justicia e Atlético GO entram em campo para disputa nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), pela segunda rodada da Sul-Americana em 2022, no Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Florencio Varela. Confira as informações e saiba onde assistir Defensa y Justicia x Atlético GO hoje.

Estão no grupo F as equipes de LDU, Antofagasta, Atlético GO e Defensa y Justicia.

Onde assistir Defensa y Justicia x Atlético GO

O jogo do Defensa y Justicia e Atlético GO hoje vai ser transmitido na Conmebol TV, a partir das 21h30, no horário de Brasília.

O canal da Conmebol é quem vai transmitir o jogo com exclusividade da Sul-Americana.

A plataforma só está disponível em operadoras de TV paga como a Sky, Claro e DirecTV GO, pelo valor extra de R$19,90 ou R$29,90 na fatura. Também é possível assistir através do Sky Play e NOW.

Para assistir, basta sintonizar 220, 221, 222, 223, 620, 621, 622 e 623 na TV, ou pelo Sky Play no aplicativo de graça, sem valor extra.

Informações de onde assistir Defensa y Justicia x Atlético GO hoje

Data: 12/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Estádio Norberto “Tito” Tomaghello, em Florencio Varela

Onde assistir: Conmebol TV

Escalação do jogo do Defensa y Justicia e Atlético GO

Escalação do Defensa y Justicia: Unsain, Tripichio, Frías, Colombo, Alanís, Gutiérrez, Loaiza, Fernández Martínez, Bou, Rotondi e Merentiel

Escalação do Atlético GO: Luan Polli, Dudu, Wanderson, Edson, Jefferson, Marlon Freitas, Baralhas, Léo, Jorginho, Shaylon e Wellington Rato

Durante o fim de semana, o Atlético Goianiense empatou com Flamengo pela primeira rodada do Brasileirão. Na semana passada, entretanto, venceu o LDU com goleada na Sul-Americana. Por isso, após a vitória em grande estilo, precisa da vitória também no confronto de hoje para assumir a liderança do grupo F.

Enquanto isso, o Defensa y Justicia vai jogar em casa, na Argentina, contando com a força da torcida. Na rodada de abertura, venceu o Antofagasta e, por isso, assumiu a liderança com 3 pontos. Se quiser manter-se na ponta por mais tempo, vai precisar ganhar do adversário nesta terça.

Últimos jogos do Defensa y Justicia x Atlético GO

O jogo desta terça entre Defensa y Justicia e Atlético Goianiense vai ser o primeiro em toda a história de competições sul-americanas. Por isso, toda a atenção é válida.

Porém, é importante ressaltar que, ainda nesta edição da Sul-Americana, um segundo jogo será realizado pela fase de grupos mas, desta vez, vai acontecer no Brasil.

Assista no vídeo como foi o último jogo do Atlético na Sul-Americana.

