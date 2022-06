Onde assistir Dinamarca x Áustria ao vivo e horário do jogo hoje (13/06)

Em duelo de gigantes, as seleções da Dinamarca e Áustria entram em campo pela quarta rodada da Liga das Nações nesta quarta, 13 de junho, para disputarem a liderança do grupo na Liga A do grupo um. Com início marcado para as 15h45 (Horário de Brasília), o jogo será no Estádio Parken, com transmissão ao vivo. Dessa maneira, saiba onde assistir Dinamarca x Áustria hoje.

Onde assistir Dinamarca x Áustria hoje ao vivo?

O jogo entre Dinamarca x Áustria hoje na Liga das Nações será transmitido ao vivo na ESPN e Star +. Para assistir ao confronto desta segunda-feira, o torcedor deve sintonizar o canal disponível somente em operadoras de TV por assinatura. Se não for assinante, aí deve tornar-se membro do serviço de streaming do Star +, plataforma da Disney.

O streaming está disponível para aplicativo no celular, computador, tablet e através da smart TV.

Informações do jogo da Dinamarca Áustria hoje:

Data: 13/06/2022

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Parken, em Copenhage, na Dinamarca

Arbitragem: Alejandro Hernández

Onde assistir: ESPN e Star +

Dinamarca é a líder do grupo

Classificada para disputar a Copa do Mundo no Catar, a Dinamarca vem de boa sequência no grupo um pela Liga das Nações este ano. Com 6 pontos, aparece na liderança com duas vitórias e apenas uma derrota, para a seleção da Croácia na última rodada. Se vencer nesta segunda, pode ficar mais próximo da classificação até a semifinal

Os dinamarqueses não tem desfalques para hoje.

Escalação da Dinamarca: Schmeichel: Wass, Christensen, Nelsson, Kristensen; Billing, Hojbjerg, Eriksen; Damsgaard, Cornelius e Skov Olsen. Técnico: Kasper Hjulmand

Áustria busca a liderança nesta segunda

Em segundo lugar no grupo com 4 pontos, a Áustria venceu uma partida, contra a Croácia na primeira rodada, empatou uma e perdeu outra na Liga das Nações até aqui, pela primeira divisão do torneio da UEFA este ano. A vitória no jogo desta segunda é extremamente importante e, por isso, entra pressionada pela torcida em busca dos três pontos em seu favor.

Os austríacos poderão contar novamente com Lienhart.

Escalação da Áustria: Linder; Lainer, Trauner, Danso, Friedl; Laimer, Seiwald, Schlager, Sabitzer; Arnautovic e Baumgartner. Técnico: Ralf Rangnick

Palpites Dinamarca x Áustria

A Dinamarca é a favorita no confronto desta segunda-feira, pela quarta rodada da Liga das Nações. O elenco dinamarquês coleciona uma boa sequência no torneio e busca se manter na liderança em qualquer custo.

Os austríacos, entretanto, prometem exibir o futebol de qualidade na rodada já que também querem os três pontos para colocarem-se na ponta.

Na última vez que se enfrentaram, pela segunda rodada, foi a Dinamarca quem levou a melhor por 2 x 1. Por isso, o resultado provavelmente deve se repetir hoje.