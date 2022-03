Onde assistir Ferroviária x Santos ao vivo: horário e transmissão (16/03)

Nesta quarta-feira, Ferroviária e Santos disputam a décima rodada do Campeonato Paulista, a partir das 19h, horário de Brasília. Jogando na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, a partida tem transmissão de graça e ao vivo pelo Youtube. Confira onde assistir Ferroviária x Santos hoje.

FERROVIÁRIA

A Ferroviária vem de derrota para o Guarani no último fim de semana. Agora, pela décima rodada, precisa da vitória no jogo de hoje se quiser brigar para garantir a classificação até as quartas de final do Campeonato Paulista. O elenco de Araraquara contabiliza duas vitórias, quatro empates e quatro derrotas em terceiro lugar no grupo B com 10 pontos.

SANTOS

Enquanto isso, o Santos aparece em terceiro lugar no grupo D com 10 pontos. Na última rodada do Paulistão, foi derrotado pelo Palmeiras no grande clássico, no Allianz Parque. Ameaçado de não chegar até a próxima fase da competição, o Peixe tem que ganhar o jogo de hoje se quiser continuar vivo na disputa.

Onde assistir Ferroviária x Santos

O jogo da Ferroviária x Santos hoje vai passar ao vivo no Youtube, e streaming Premiere e Paulistão Play, a partir das 19h, horário de Brasília.

Confira o vídeo de um dos últimos jogos da Ferroviária e Santos.

Escalações de Ferroviária x Santos

Provável escalação da Ferroviária: Saulo; João Lucas, Ignácio, Bruno, De Paulo Silva; Guilherme, Uilliam Correia, Hygor, Thomaz; Quiñonez, Bruno Mezenga

Provável escalação do Santos: João Paulo; Auro, Eduardo, Lucas Pires, Luiz Felipe; Vinicius, Ângelo, Kaiky, Sandry, Lucas Barbosa; Ricardo Goulart

Ficha técnica:

Data: 16/03/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Local: Arena Fonte Luminosa, em Araraquara

TV: Sem transmissão

Streaming: Youtube, Paulistão Play e Premiere

