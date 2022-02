Onde assistir Fluminense x Botafogo e horário do jogo do Carioca – 10/02

A quinta rodada do Campeonato Carioca apresenta nesta quinta-feira (10/02), o clássico entre Fluminense e Botafogo, com a bola rolando a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio Nilton Santos pela primeira fase. Por isso, confira onde assistir Fluminense x Botafogo hoje.

Onde assistir Fluminense e Botafogo hoje

O Cariocão Play (Pay-per-view), disponível para todo o Brasil através de assinatura, vai transmitir o jogo do Fluminense e Botafogo nesta quinta-feira ao vivo às oito da noite.

A plataforma está disponível no site (www.cariocaoplay.com.br) ou aplicativo por R$ 27,90 a partida ou R$49,90 com tudo.

FICHA TÉCNICA

Horário: 20h (horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Local: Estádio Nilton Santos

TV: Sem transmissão

Online: PPV Cariocão Play

Escalação do Fluminense x Botafogo

FLUMINENSE:

O elenco tricolor vem de vitória contra o Flamengo em um dos maiores clássicos do futebol carioca. Por isso, entra em campo com toda a confiança do mundo para garantir mais um triunfo em seu segundo clássico seguido no Carioca da temporada. Em terceiro lugar, tem 9 pontos.

Escalação do Fluminense: Marcos Felipe; Nino, Felipe Melo, David Braz; Samuel Xavier, Yago Felipe, André; Cristiano, Willian, Luiz Henrique, Fred.

BOTAFOGO:

Enquanto isso, o Botafogo aparece em segundo lugar com 10 pontos e pode assumir provisoriamente a liderança do Campeonato Carioca se superar o Flu no clássico desta quinta-feira. Por isso, é provável que o técnico Enderson Moreira coloque em campo os melhores jogadores entre os titulares.

Escalação do Botafogo: Gatito; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu, Jonathan Silva; Fabinho, Breno, Luiz Fernando, Felipe Ferreira, Diego; Matheus Nascimento.

Jogos do Campeonato Carioca 2022

A quinta rodada do Campeonato Carioca traz cinco jogos, onde dois foram realizados na quarta-feira e os outros três nesta quinta-feira. A seguir, confira todos os jogos do Campeonato Carioca hoje.

Bangu 0 x 0 Madureira

Vasco 1 x 0 Portuguesa

Nova Iguaçu x Boavista – 15h30

Audax x Flamengo – 19h

Fluminense x Botafogo – 20h

