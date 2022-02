Onde assistir Goianésia x Goiás, horário e escalações hoje – 09/02

Abrindo as disputas da quinta rodada do Campeonato Goiano, as equipes Goianésia x Goiás protagonizam o embate nesta quarta-feira, 09, a partir das 19h (Horário de Brasília), jogando no Estádio Valdeir José de Oliveira, a casa do primeiro time. Além das escalações e horário, confira onde assistir ao jogo do Goianésia x Goiás hoje.

Onde assistir Goianésia x Goiás

A partida entre Goianésia e Goiás nesta quarta-feira no Campeonato Goiano vai contar com a transmissão do Eleven Sports (Serviço de Streaming), com cobertura completa e exclusiva para todo o Brasil às sete da noite.

A plataforma está disponível no site oficial (www.elevensports.com) para todos os internautas. Basta acessar o portal, encontrar a aba do Campeonato Goiano e assistir onde e como quiser no computador ou smartphones.

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Valdeir José de Oliveira

TV: Sem transmissão

Online: Eleven Sports

Escalação do jogo do Goiás hoje

Goianésia – Luan; Tiburcio, Amaral, Murillo, Carlão; Dudu, Renato, Lima; Maycon, Fernando Sá, Wendew

Pelo grupo A, o elenco do Goiánesia se mantém em quinto lugar com 4 pontos somente, contabilizando uma vitória, um empate e duas derrotas na competição. Na última rodada, foi derrotado pelo Jataiense e, por isso, precisa retomar o seu bom desempenho em campo se quiser se classificar.

Goiás – Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo, Auremir; Artur, Vinícius, Fellipe Bastos; Nicolas, Elvis, Diego

O Goiás, que vinha de uma sequência muito boa nos últimos jogos, acabou ficando no empate pela última rodada do Campeonato Goiano. Agora, em segundo lugar no grupo A com 5 pontos, busca os três pontos para, assim, ser o novo líder.

Veja o último jogo do Goianésia x Goiás.

Acompanhe as últimas notícias de futebol no DCI