Guarani x Ferroviária: onde assistir hoje e horário – 12/03/2022

O duelo entre Guarani x Ferroviária neste sábado, é válido pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Começando às 16h, no Estádio Brinco de Ouro, a transmissão vai acontecer através do Premiere e Paulistão Play para assinantes apenas. A seguir, confira os detalhes;

Onde assistir Guarani x Ferroviária

A partida Guarani e Ferroviária hoje, 12 de março, vai passar no Premiere e Paulistão Play, a partir das 16h, horário de Brasília no Campeonato Paulista de 2022. A plataforma do PPV pode ser encontrada e assinada pelos valores entre R$49,90 até R$89,90, assim como o Paulistão Play através do site (www.paulistaoplay.com.br) pelo valor de R$34,99 com todos os jogos.

Informações do jogo

Data: 12/03/2022

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Árbitro:

Local: Estádio Brinco de Ouro

Onde assistir jogo de hoje: Premiere e TV Paulistão Play

Últimos jogos Guarani x Ferroviária

20/04/2021 – Ferroviária 1 x 2 Guarani – Campeonato Paulista

01/03/2019 – Guarani 1 x 1 Ferroviária – Campeonato Paulista

Veja como foi o último jogo.

Provável escalação de Guarani e Ferroviária

Guarani: Kozlinski; Mateus Ludke, Ronaldo Alves, Derlan, Eliel; Bruno Silva, Índio, Giovanni Augusto; Yago, Júlio Cesar, Lucão do Break

Ferroviária: Saulo; Bernardo, Bruno Leonardo, Didi, Vitinho; João Lucas, Hygor, Uillian Correia, Orejuela; Thomaz, Netto

Depois de perder para o Palmeiras, o Guarani entra em campo neste sábado em uma nova rodada do Paulistão buscando a redenção na temporada. Em último lugar no grupo A com 10 pontos, o time ainda tem a chance de se classificar para a próxima fase, mas precisa da vitória hoje para garantir-se com tudo.

Enquanto isso, a Ferroviária vem em terceiro lugar no grupo B com 10 pontos, isto é, com o grupo completamente embolado na classificação, o time precisa pontuar neste sábado para continuar brigando com os oponentes em todos os momentos até a última rodada.

Jogos do Campeonato Paulista hoje

Quatro jogos serão realizados neste sábado pelo Campeonato Paulista.

Água Santa x Santo André – 15h

Guarani x Ferroviária – 16h

Corinthians x Ponte Preta – 18h30

Inter de Limeira x São Bernardo – 20h30

