Onde assistir Inter de Limeira x Ferroviária e horário do Paulistão – 20/02

Onde assistir Inter de Limeira x Ferroviária e horário do Paulistão – 20/02

As equipes de Inter de Limeira x Ferroviária entram em campo pela oitava rodada do Campeonato Paulista neste domingo, 20/02, a partir das 20h30 (Horário de Brasília), no Estádio Major José Levy Sobrinho. Confira as principais informações e onde assistir o jogo.

Onde assistir Inter de Limeira x Ferroviária

A partida entre Inter de Limeira e Ferroviária vai passar no pay-per-view Premiere e Paulistão Play, às 20h30 (horário de Brasília), para todo o Brasil.

A plataforma do Campeonato Paulista está disponível para assinatura no site (www.paulistaoplay.com.br) pelo valor de R$34,99 com todos os jogos.

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Major José Levy Sobrinho

Árbitro:

TV: Premiere FC

Online: Paulistão Play e Premiere

Escalação da Inter de Limeira e Ferroviária

Nenhuma das equipes tem desfalques para o jogo deste domingo no Paulistão.

Inter de Limeira: Lucas Frigeri; Leonardo da Silva, Rodolfo, Alexandre, Rafael Carioca; Thiago Alagoano, Jhony; Geovane, Matheus Galdezani, Diego Tavares; Ronaldo

Ferroviária: Saulo; Bernardo, Bruno Leonardo, Léo Rigo, Breno Lopes; Marquinhos, Thomaz, Rafael Luiz, Gegê, Orejuela; Bruno Mezenga

Como estão as equipes na temporada?

A equipe da Inter de Milão aparece em último lugar no grupo A com 6 pontos, colecionando uma vitória, três empates e três derrotas no Campeonato Paulista. Na última rodada, o elenco foi derrotado pelo São Paulo jogando fora de casa, se afastando ainda mais da parte de cima.

Enquanto isso, o elenco da Ferroviária fez bonito diante do Palmeiras na semana, mas foi derrotado em casa. No grupo B, a equipe aparece em terceiro lugar com 7 pontos depois de garantir uma vitória, quatro empates e duas derrotas em toda a competição.

Confira todos os jogos da rodada do Paulistão

Oito jogos acontecem neste fim de semana pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Acompanhe quais são e onde assistir.

Sábado:

Palmeiras 1 x 0 Santo André

Botafogo-Sp 1 x 1 Corinthians

Guarani 3 x 0P onte Preta

São Bernardo 1 x 0 Ituano

Domingo:

Água Santa x Mirassol – 11h

Santos x São Paulo – 16h

Inter de Limeira x Ferroviária – 20h30

Novorizontino x RB Bragantino – 20h30

Confira os melhores momentos do último jogo entre Inter de Limeira x Ferroviária.

Leia também:

Fórmula 1 confirma Sprint Race no Brasil em 2022; veja o calendário