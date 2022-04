Onde assistir jogo da Juventus hoje: canal, horário e escalações (09/04)

Neste sábado, Cagliari e Juventus se enfrentam a partir das 15h45 (horário de Brasília), pela 32ª rodada do Campeonato Italiano em 2022, na Sardegna Arena, na Itália. A seguir, confira todos os detalhes e saiba onde assistir o jogo da Juventus hoje.

O Cagliari vem de derrota para a Udinese, enquanto a Juve perdeu para a Inter de Milão.

Onde assistir jogo da Juventus hoje

Onde assistir jogo da Juventus hoje vai ser no streaming Star +, a partir das 15h45, no horário de Brasília.

O jogo do Campeonato Italiano neste sábado não tem transmissão pela televisão. Por isso, a única opção do torcedor é acompanhar os lances de maneira online.

Por isso, o Star +, serviço de streaming, está disponível assinatura. A plataforma pode ser encontrada no site (www.starplus.com) ou aplicativo para Android e iOS por R$32,90 até R$45,90.

Informações de onde assistir o jogo da Juventus hoje

Data: 09/04/2022

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Sardegna Arena

Onde assistir: Star +

+ Quais são os maiores campeões do Campeonato Italiano?

Provável escalação de Cagliari e Juventus

Escalação do Cagliari: Cragno, Altare, Lovato, Goldaniga, Zappa, Marko Rog, Deiola, Dalbert Henrique, Bellanova, João Pedro e Pereiro

Escalação do Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro, Locatelli, Rabiot, Cuadrado, Dybala, Morata e Vlahovic

Perto de chegar na zona de rebaixamento, o Cagliari vê o jogo de hoje como uma possível escapatória da degola no Campeonato Italiano. Ocupando a décima sétima posição com 25 pontos, o time possui apenas três pontos a mais do que o primeiro colocado do rebaixamento. Por isso, mesmo sem vencer um jogo por quatro rodadas, espera contar com a força da torcida em casa para encorajar o grupo.

Enquanto isso, a Juventus também vem de derrota no último fim de semana, depois que perdeu o clássico para a Inter de Milão. Agora, enquanto busca a liderança do Campeonato Italiano, o grupo de Allegri precisa se recompor para tirar a diferença com o Napoli, Milan e a própria Inter, enquanto ocupa a quarta posição com 59 pontos.

Cagliari x Juventus últimos jogos

21/12/2021 – Juventus 2 x 0 Cagliari – Campeonato Italiano

14/03/2021 – Cagliari 1 x 3 Juventus – Campeonato Italiano

21/11/2020 – Juventus 2 x 0 Cagliari – Campeonato Italiano

Assista no vídeo como foi o último jogo entre os times.

Jogos do Campeonato Italiano na rodada hoje

Pela 32ª rodada do Campeonato Italiano, todas as equipes entram em campo neste fim de semana no Campeonato Italiano, com transmissão ao vivo.

A rodada tem início no sábado, seguindo até a segunda-feira, com o duelo entre Bologna e Sampdoria. Dessa maneira, confira todos os jogos.

Empoli x Spezia – 10h

Inter de Milão x Verona – 13h

Cagliari x Juventus – 15h45

Genoa x Lazio – 07h30 (Domingo, 10/04)

Napoli x Fiorentina – 10h (Domingo, 10/04)

Sassuolo x Atalanta – 10h (Domingo, 10/04)

Venezia x Udinese – 10h (Domingo, 10/04)

Roma x Salernitana – 13h (Domingo, 10/04)

Torino x Milan – 15h45 (Domingo, 10/04)

Bologna x Sampdoria – 15h45 (Segunda-feira, 11/04)

Aproveite e siga o DCI no Google News