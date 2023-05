Clássico Juventus x Milan (28/05/2023): onde assistir ao vivo e horário hoje

Juventus e Milan se enfrentam pela penúltima rodada do Italiano. Foto: Reprodução Marco Pomella by Pixabay

Clássico é válido pela penúltima rodada do Campeonato Italiano neste domingo

Alerta de jogão! Neste domingo, o clássico italiano Juventus x Milan será disputado pela penúltima rodada do Campeonato Italiano, às 15h45 (Horário de Brasília). O palco do embate será o Juventus Stadium, em Turim, com transmissão ao vivo.

Depois de perder dez pontos, a Velha Senhora busca uma vaga em torneios internacionais enquanto o Milan quer a vitória para confirmar espaço na próxima Liga dos Campeões.

Juventus x Milan: onde assistir ao vivo

A ESPN vai transmitir na TV paga o clássico italiano Juventus x Milan neste domingo. O duelo tem início às 15h45, horário de Brasília, válido pela penúltima rodada do Campeonato Italiano. O Star Plus também tarnsmite a partida.

O torcedor pode assistir em qualquer estado do Brasil pela ESPN. O canal só está disponível em operadoras de televisão como a Sky, Claro, Oi e a Vivo.

O Star Plus, serviço de streaming da Disney, só pode ser acessado por quem é cliente. Dá para ver no computador ou aplicativo em dispositivos móveis com internet.

Horário: 15h45 (horário de Brasília)

Local: Juventus Stadium, em Turim, na Itália

Quem mais ganhou o clássico italiano?

O clássico entre Juventus e Milan foi disputado em 222 oportunidades, de acordo com dados do portal de estatísticas Transfermarkt. O time de Turim tem a vantagem com 87 vitórias, enquanto o Milan tem 64 triunfos, e 71 empates.

No quesito gols, a Juventus também leva a melhor com 328 marcações contra 289 do Milan.

O último clássico Juve versus Milan entre Juventus e Milan foi em 08 de outubro de 2022, na temporada atual, pela nona rodada do Campeonato Italiano no primeiro turno.

No Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, o Milan levou a melhor por 2 a 0, com gols de Tomori e Díaz no primeiro e segundo turno do combate.

Confira os melhores momentos do último jogo entre as equipes.



Escalações de Juventus x Milan

O técnico Allegri, da Juventus, não poderá contar com Kaio Jorge, Bonucci, Pogba, De Sciglio e Fagioli.

Do lado do Milan, do comandante Stefano Pioli, Bennacer e Ibrahimovic continuam fora por lesões.

Juventus: Szczesny; Rugani, Bremer, Gatti; Rabiot, Kostic, Locatelli, Miretti, Cuadrado; Di María e Milik.

Milan: Maignan; Thiaw, Calabria, Tomori, Theo Hernández; Krunic, Sandro Tonali, Díaz; Junior Messias, Rafa Leão e Giroud.

Jogos da penúltima rodada do Campeonato Italiano

Dez confrontos foram disputados neste fim de semana pela penúltima rodada do Campeonato Italiano, número 37 no segundo turno.

Sexta-feira, 26/05:

Sampdoria 2 x 2 Sassuolo

Sábado, 27/05:

Salernitana 3 x 2 Udinese

Spezia 0 x 4 Torino

Fiorentina 2 x 1 Roma

Inter de Milão 3 x 2 Atalanta

Domingo, 28/05:

Verona x Empoli – 07h30

Bologna x Napoli – 10h

Monza x Lecce – 10h

Lazio x Cremonese – 13h30

Juventus x Milan – 15h45

