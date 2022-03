Onde assistir jogo da Juventus x Salernitana ao vivo e horário – 20/03

Equipe da Juve ainda sonha com a liderança da competição, mesmo com dez pontos a menos

Juventus e Salernitana entram em campo neste domingo, a partir das 11h, pela 30ª rodada do Campeonato Italiano em 2022, na Juventus Stadium, em Turim. A seguir, saiba todos os detalhes e as informações de onde assistir jogo da Juventus hoje ao vivo.

O time da Juve vem de derrota para o Villarreal nas oitavas de final da Champions, enquanto a Salernitana empatou com o Sassuolo no último fim de semana.

Onde assistir jogo da Juventus hoje ao vivo

O jogo do Juventus e Salernitana vai passar ao vivo no canal ESPN 4 e streaming Star +, a partir das 11h, horário de Brasília para todos os estados do Brasil.

A plataforma do Star + pode ser encontrada para assinar através do site (www.starplus.com) ou pelo aplicativo no Android e iOS por valores de R$32,90 até R$45,90 ao mês.

Escalações de Juventus x Salernitana

Com a eliminação precoce da Champions League, a Juventus agora tem a oportunidade focar 100% no Campeonato Italiano para quem sabe tentar reverter os tropeços que deu na temporada. Ainda sonhando com a liderança, o time de Turim vem em quarto lugar com 56 pontos, ou seja, venceu dezesseis partidas, empatou oito e perdeu cinco, tendo dez pontos a menos que o Milan, atual líder.

Provável Juventus: Szczesny, De Sciglio, Rugani, De Ligt, Danilo, Rabiot, Arthur, Bernardeschi, Cuadrado, Vlahovic e Morata

Enquanto isso, a Salernitana continua como a lanterna do Campeonato Italiano, tendo 16 pontos apenas com três vitórias, sete empates e dezessete derrotas em toda a competição. Se vencer o jogo de hoje, entretanto, não consegue deixar a degola, mas soma pontos o que é extremamente importante na caminhada.

Provável Salernitana: Sepe, Mazzocchi, Dragusin, Fazio, Ranieri, Coulibaly, Radovanovic, Kastanac, Bonazzoli, Perotti e Duric

Juventus x Salernitana último jogo

O último embate entre as equipes da Juventus e Salernitana aconteceu em 30 de novembro de 2021, pela décima quinta rodada do Campeonato Italiano nesta mesma temporada.

Por 2 a 0, a Juve venceu com gols de Dybala e Morata.

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo entre os times.

