Onde assistir jogo da Juventus x Verona ao vivo hoje e online – 06/02

Pela vigésima quarta rodada do Campeonato Italiano neste domingo, 06/02, a Juventus recebe o Verona a partir das 16h45 (horário de Brasília), jogando na Juventus Stadium, em Turim. Dessa maneira, saiba onde assistir ao jogo da Juventus hoje ao vivo.

Onde assistir jogo da Juventus ao vivo hoje

O jogo de hoje contará com a transmissão do Star +, serviço de streaming pago através do site (www.starplus.com) ou até mesmo o aplicativo para Android e iOS.

A plataforma de streaming está disponível pelos valores de R$32,90 ou R$45,90.

Horário: 16h45 (horário de Brasília)

TV: Sem transmissão

LiveStream: Star + pelo aplicativo ou site

Depois de começar a temporada com um desempenho que deixou a desejar, a Juventus conseguiu reatar bons números e, neste momento enquanto ocupa a 5ª posição com 42 pontos, o elenco aparece sem perder por mais de cinco rodadas. Sob o comando de Allegri, tem doze vitórias, seis empates e cinco derrotas.

Enquanto isso, o time do Verona aparece em 9ª posição com o total de 33 pontos, isto é, venceu nove confrontos, empatou seis e perdeu outros oito na temporada do Campeonato Italiano. Por isso, buscando somar novos pontos positivos em sua conta geral, deve entrar com força total neste domingo.

Escalações de Juventus x Verona

Locatelli está suspenso, enquanto Bonucci e Alex Sandro seguem fora.

Ao Verona, Simeone e Dawidowicz estão indisponíveis para jogar hoje.

Escalação da Juventus: Szczesny; Chiellini, De Ligt, Danilo, Pellegrini; Arthur, Rabiot, Zakaria, Cuadrado; Vlahovic, Morata

Escalação do Verona: Montipo; Ceccherini, Gunter, Casale; Lazovic, Veloso, Ilic, Faraoni, Barák; Caprari, Kalinic

Veja como foi o último jogo da Juventus x Verona.

